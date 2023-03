Dramă

Un tânăr cercetător în vârstă de doar 28 de ani a murit, miercuri, în timp ce era pregătit de medici pentru o intervenție chirurgicală la Spitalul Municipal Vatra Dornei. Tânărul Valeriu Stoilov era cercetător la Centrul de Economie Montană "CE-MONT" din Vatra Dornei și în ziua de 8 martie a.c. s-a accidentat la cot în timpul unui meci de fotbal cu prietenii. S-a prezentat în aceeași zi la spital pentru consultație, a fost investigat și diagnosticat cu fractură de olecran (cot) și programat pentru operație cu anestezie generală.

Directorul medical al Spitalului Municipal Vatra Dornei, dr. Cristian Rusu, a declarat că Valeriu Stoilov a fost internat luni, 13 martie, și programat pentru intervenția chirurgicală pentru data de miercuri, 15 martie. „S-au făcut toate analizele și investigațiile preoperatorii, totul era în regulă, pacientul nu avea nici o suferință anterioară cunoscută. După anestezie a intrat în stop cardiorespirator, inițial reversibil, apoi n-a mai răspuns la manevrele de resuscitare”, a declarat dr. Rusu.

Mama tânărului cercetător, Mihaela Linu, povestește că ultima oară a vorbit cu fiul ei marți seara, înainte de operație. Frântă de durerea pierderii unicului său copil, nu-și poate explica ce s-a întâmplat și îndreaptă degetul acuzator spre medicul anestezist Mihai Simu, pe care îl învinovățește de moartea fiului ei. Mihaela a prezentat o conversație pe WhatsApp, pe care a avut-o cu Valeriu în seara premergătoare operației. Era îngrijorată că tânărul a fost programat pentru operație abia după o săptămână de la producerea accidentul la fotbal și și-a întrebat fiul dacă amânarea ar fi generată de faptul că Valeriu n-a dat bani la medici. Tânărul i-a răspuns că nu și că toți medicii care urmau să se ocupe de el l-au vizitat și s-au comportat foarte bine. De asemenea, i-a scris mamei lui că în noaptea precedentă nu a dormit „aproape deloc” din cauză că un coleg de salon s-a plâns permanent de dureri și el a mers să caute asistenta, să-i administreze un calmant, și că a avut tensiunea arterială 13, „de frică de operație”.

„L-au tot amânat, i-au făcut analize, investigații și urmau să-l bage în operație. Așteptam să mă sune copilul meu și m-a sunat medicul, să-mi spună că a murit. Cum adică a murit?! Cu mâna ruptă din cot? Singurul meu copil...”, a spus Mihaela Linu. Ea crede că medicul anestezist a făcut o eroare care a dus la moartea fiului ei. De asemenea, refuză categoric ideea că Valeriu ar fi putut să aibă o afecțiune cardiacă preexistentă, nedetectabilă la investigațiile uzuale, de care nu a știut. „Omul (n.r. medicul anestezist) este în vârstă, tremura, era logic că n-o să poată să-i facă. De ce nu-i lasă pe ăștia (n.r. doctori) tineri? Îi omoară! Mi-a omorât copilul. Mi l-a omorât!”, își strigă mama durerea. „Ați făcut o greșeală și nu v-o asumați”, i-a reproșat ea medicului anestezist.

Dr. Simu: „Dacă mi-aș cunoaște o vină, aș recunoaște, indiferent de consecințe”

Medicul anestezist Mihai Simu a acceptat fără rezerve să discute cu jurnaliștii și să povestească ce s-a întâmplat. „Cu mâna pe Biblie, dacă mi-aș cunoaște o vină, aș recunoaște, indiferent de consecințe. A fost un caz imprevizibil, de 36 de ani n-am văzut așa ceva. Am fost doi anesteziști, nici unul nu a lipsit din sală nici 30 de secunde. Am urmat exact protocolul, medicament cu medicament, protocol administrat cu succes la persoane de 80-90 de ani”, a declarat dr. Simu. Acesta a spus că, la câteva minute după administrarea anesteziei, Valeriu a avut un spasm bronșic „extraordinar de puternic”, rezolvat cu antispastice, după care aproximativ 10 minute oxigenarea, ritmul și frecvența cardiacă au fost bune. Apoi, brusc, activitatea cardiacă s-a prăbușit, tânărul a făcut stop cardiorespirator și nu a mai răspuns manevrelor de resuscitare. „Inexplicabil, nenatural, cordul pacientului a cedat”, a afirmat medicul, care exclude categoric „o eroare umană”. El a mai spus că pacientului nu i-au fost făcute preoperator teste de alergologie deoarece acesta a negat o posibilă alergie, iar protocoalele obișnuite nu prevăd testarea în astfel de condiții. De asemenea, dr. Simu a spus că are toată înțelegerea pentru durerea mamei tânărului, însă aceasta l-a acuzat că i-a ucis fiul „pentru că nu i-a dat plicul” și consideră ambele acuzații inacceptabile și fără nici o legătură cu realitatea. El a recomandat calm și culegerea de informații corecte pentru că toată lumea are interesul de a face lumină cât mai repede în acest caz dramatic.

Conform declarațiilor unuia dintre colegii tânărului cercetător, motivul programării operației după o săptămână de la accident a fost acela că a fost așteptată o plăcuță de titan, necesară la intervenția chirurgicală.

După moartea lui Valeriu Stoilov, spitalul a declanșat o anchetă internă, iar Poliția Municipală Vatra Dornei a demarat cercetările, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei. „S-a dispus începerea urmăririi penale IN REM pentru infracțiunea de ucidere din culpă, dispunându-se efectuarea cercetărilor de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul IPJ Suceava — Poliția Municipiului Vatra Dornei, Biroul de Investigații Criminale”, a transmis, joi, purtătorul de cuvânt din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vatra Dornei, procuror Sofica Feclistov. În cursul zilei de vineri sunt așteptate concluziile medicilor legiști, rezultate după necropsie.