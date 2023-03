Vedi Napoli e puoi... fuori!

Am transformat butada cunoscută, ”să vezi Napoli și-apoi să mori”, în ceea ce se întâmplă anul ăsta în competția regină a Europei, adversarele văd Napoli și-apoi... afară! Din păcate pentru italieni, nu e niciun semn de reviriment prezența a trei squadre în sferturi, ci o simplă conjunctură. Singura poveste frumoasă este cea a lui Napoli, ceva ce nici suporterii lor cei mai pătimași nu cred că-și închipuiau: echipa de lângă Vezuviu să defileze și în Serie A, și în Liga Campionilor! Lo Scudetto ar trebui deja să se decerneze, ba chiar era ceva îndreptățit să se întâmple încă de la jumătatea întrecerii. Când s-a mai întâmplat așa ceva în fotbalul italian? Și, atenție, asta nu are a face cu penalizarea de 15 puncte suferită de Juventus, căci ”zebrele” sunt în acest moment la... 30 de puncte în spatele lui Napoli! Iar în Europa, băieții lui Spaletti au înscris cele mai multe goluri, chiar și peste City, cu tot șuvoiul ăla de 7 goluri vărsat peste nemții de la Leipzig. Tot niște nemți, de la Frankfurt, au fost victimele napoletanilor, care le-au dat 5 în dublă manșă, fără a încasa vreunul. Păi și-atunci cum să nu aibă dreptate Guardiola când spune că Napoli e cea mai bună echipă europeană în acest sezon? A sărit chiar Spaletti să-l contrazică, spunând că Pep face asta ca să pună presiune, dar până când crede antrenorul italian că echipa sa poate merge pe sub radar, nebăgată în seamă? Gata, dovleacul s-a transformat în caleașcă, vede deja toată lumea! Osimhen nu se mai oprește din marcat, impronunțabilul și ”inscriptibilul” gruzin Kvaratskhelia este revelația sezonului, păcat că sunt șanse infime să-l vedem vreodată la Mondiale. Ca și City, ca și eliminata PSG, Napoli este și ea în căutarea primei ”urecheate”, ar fi extraordinar să reușească asta fără măcar să-și fi propus, spre deosebire de celelalte două, care o vânează de ani de zile. Abia aștept tragerea la sorți, sper doar să nu avem parte de un City-Napoli. Nu încă.

Cât despre verișoarele Milan și Inter, ca ocupante de loc secund în grupe, au avut norocul pe care nu l-a avut PSG, adică au dat peste niște câștigătoare de grupă abordabile, în fața cărora s-au calificat cu scoruri identice, 1-0 acasă, 0-0 în deplasare. Ăsta să fie marele reviriment, catenaccio redivivus?