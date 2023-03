Investiție

Spitalul Municipal din Rădăuți are o secție de ortopedie complet modernizată și care funcționează la cele mai înalte standarde. Lucrările de modernizare au fost inaugurate miercuri în prezența primarului din Rădăuți, Bogdan Loghin, a președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a prefectului Alexandru Moldovan, a directorului spitalului, dr. Flaviu Sima, a managerului Spitalului Județean Suceava, dr. Alexandru Calancea, precum și a doctorilor rădăuțeni și a reprezentanților administrației locale.

În cadrul evenimentului, primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a ținut să precizeze că lucrările de la secția de ortopedie completează investițiile realizate pentru modernizarea spitalului din acest municipiu. „Mă bucur foarte mult că suntem prezenți la inaugurarea acestor lucrări pentru că de la vorbă până la faptă este un pic de muncit. Și mă bucur că după ce s-a inaugurat proiectul de modernizare a secției de pediatrie, realizat prin CNI cu ajutorul domnului președinte Gheorghe Flutur, acum am reușit să modernizăm Secția de ortopedie. Nu a fost un lucru ușor. Importat este că prin transparență am arătat că se poate și că parteneriatele funcționează”, a spus Bogdan Loghin.

El a precizat că valoarea proiectului pentru modernizarea Secției de ortopedie a fost de peste 2,8 milioane de lei. „Este o sumă mare, deloc de neglijat, și sperăm că dumneavoastră, cadrele medicale, o veți folosi așa cum trebuie pentru ca cei care au nevoie să simtă cu adevărat. Am un respect enorm pentru dumneavoastră pentru că știu ce implică munca dumneavoastră. Și am luat toate măsurile și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să ajungem să finalizăm aceste obiective pentru modernizarea spitalului. Mulțumesc echipei, pentru că toți care suntem aici consider că suntem o echipă. Și rezultatele acestei echipe se văd astăzi”, a transmis Bogdan Loghin.

Invitat să ia cuvântul, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a spus că sprijinul administrației județene pentru modernizarea Spitalului Municipal Rădăuți va continua și în perioada următoare. „Când am intrat aici în spital, până să vină ceilalți, am întrebat de ce mai este nevoie. Înțeleg că aveți nevoie de cardiologie modernizată și de secția de medicină internă. De ce spun asta? Pentru că e foarte important să cereți și să știți să cereți. Și eu fac asta la București de trei ori pe săptămână cel puțin, pentru că suntem unități bugetare și avem nevoie de bani pentru investiții. Dar când văd că e ceva cu cap făcut și gospodărește e mai mare dragul să pui umărul”, a spus Gheorghe Flutur.

În final, directorul Spitalului Municipal Rădăuți, dr. Flaviu Sima, a spus că următoarele priorități pe lista de investiții sunt secțiile de cardiologie și de medicină internă, aflate la nivelul trei al spitalului. „Încercăm să progresăm și în fiecare zi să facem ceva în plus pentru pacienții noștri. Ne bucurăm că toate cadrele medicale vor avea aici o siguranță și pacienții vor fi siguri că noi vom face totul pentru ei”, a spus dr. Flaviu Sima. El a precizat că o prioritate este și construcția unui spital nou pentru secțiile de boli infecțioase, pneumologie și un spațiu pentru internări de zi.