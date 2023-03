Mărțișorul fără frontiere

Elevi și cadre didactice din Ucraina și de la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava au organizat, la începutul acestei luni, ateliere de confecționat mărțișoare, activitatea ”Mărțișorul fără frontiere” vizând cultivarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor.

Activitatea a debutat cu o prezentare despre semnificația, istoricul zilei de 1 martie, despre mărtișor, după care elevii au fost implicați în trei ateliere de mărțișoare handmade (mărțișoare cusute pe pânză, mărțișoare și felicitări în tehnica quilling, mărțișoare din ață). Ulterior, mărțișoarele au fost expuse în holul Colegiului de Artă.

Potrivit organizatorilor, proiectul își propune încurajarea schimbului de experienţă între şcoli, stimularea interesului elevilor pentru tradiţii şi obiceiuri româneşti, prin documentare şi realizare de lucrări practice, cultivarea respectului pentru artă.

„Proiectul a urmărit implicarea elevilor, părinţilor, cadrelor didactice, a comunității într-un demers educativ de la care se aşteaptă realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor; îmbunătăţirea comunicării elevi - elevi, elevi - părinţi, elevi - cadre didactice şi între şcoli; creşterea interesului pentru activităţi extraşcolare; crearea unui impact pozitiv asupra opiniei publice. Desigur, am lăsat loc spontaneității și actului liber, am valorificat fiecare moment, am ținut cont că <fiecare învață de la fiecare> și că schimbul de idei sau sentimente antrenează întreaga personalitate a protagoniștilor”, au mai specificat cei implicați.

Echipa de proiect a fost alcătuită din: directoarea Colegiului de Artă - prof. Alexandra Veronica Bejinaru, consilierul educativ prof. Gabriela Parascheva Hisem, bibliotecar Alina Gabriela Papuc, înv. Paula Șalar, prof. Iulia Buraciuc, bibliotecar USV - Anișoara Budui, președinte Asociația Bibliotecarilor din România, filiala Suceava - prof. Rodica Timiș.