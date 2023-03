Recunoștință.„Tot ceea ce sunt astăzi, le datorez femeilor. Sunt îndatorat femeilor, acelor femei care m-au iubit, pe care le-am iubit, din motive foarte simple. Pentru că în ochii unei femei care mă iubea… mereu am vrut ca ea să creadă că sunt cel mai mare, cel mai frumos, cel mai puternic. Și aceasta este o motivație incredibilă, pentru că pentru femeile pe care le-am iubit (și o parte din ele chiar m-au iubit), am fost întotdeauna cel mai frumos, cel mai mare și cel mai puternic. Tot ce am făcut, le datorez femeilor. Am făcut-o din dragoste pentru ele, pentru a fi cel mai bun pentru ele.” “Ce dorință le-aș pune bărbaților și femeilor ca să se regăsească? Știi ce a spus Fellini înainte de moarte? „Mi-aș dori să fiu din nou îndrăgostit!” Să te gândești la asta în momentul plecării este uimitor, nu-i așa? Să ai, ca dorință, iubirea... nu banul... nu gloria ca valoarea ta supremă, înaintea morții tale! Trebuie să credem că acesta este cel mai bun lucru din lume. Iubirea! Nu de tine, ci către altcineva. Așa înțeleg eu! Acum, cumva, nu se mai obișnuiește să le spui bărbaților: „Ceea ce îți doresc este să iubești total o femeie”. Dar să iubești sincer și cu adevărat – (un copil, un copac, o melodie, o amintire – n.a.), asta este ceea ce contează! Nu este nimic mai important! Credeți-mă!” (Alain Delon).

Avertisment.”Memento mori, după Horațiu Mălăele: Va fi-ntro noapte, poate într-o zi,/Când vei muri, când voi muri.../Dar ce contează, noapte... zi,/De vei muri, de voi muri!?/Căci mult mai important ca timpul,/Pământul, Cerul sau Olimpul, / E datu-acesta, că-ntro zi/Nu vei mai fi, nu voi mai fi...”

America. „Obezitatea constituie unul dintre marile paradoxuri ale americanilor: anorexicele din lumea modei sunt idolatrizate la unison, industria produselor pentru slăbit generează miliarde de dolari anual, însă în lumea reală domnul şi doamna America îşi toarnă din belşug maioneză pe Big Mac şi înfulecă porţii uriaşe de cartofi prăjiţi. Desigur, discriminarea este interzisă cu desăvârşire; mai puţin când vine vorba de graşi.”

De gustibus. „S-a observat ştiinţific: canibalii din coloniile noastre africane preferă carnea bărbatului celei a femeii.” (Împăratul Belgiei, Leopold al II-lea).

Delict. „Ce este un delict sexual? Să n-o faci deloc...” (Din filmul „Wild Things”, 1998). P.S. Corect.

Cele 10 porunci.Iisus coboară pe pământ să-și aleagă poporul. Se duce la țigani: - "Vreți să fiți poporul ales?"- "Vrem, moșule". - "Dar trebuie să vă dau o poruncă: să nu mai furați." - "Mersi, moșule, nu ne interesează". Se duce la italieni: - "Vreți să fiți poporul ales?" - "Vrem." - "Dar trebuie să vă dau o poruncă: s-o lăsați mai moale cu femeile." - "A, nu, mulțumim, nu ne mai interesează". Se duce la evrei: - "Vreți să fiți poporul ales?" - "Da." - "Dar trebuie să vă dau o poruncă..." - "Cât costă?" - "?!?! Păi, nu costă nimic..." - "Dă-ne 10!"

Trufe.”Unul dintre primele omagii literare aduse acestei ciuperci parfumate se află într-o licențioasă comedie de Aristofan, ”Adunarea femeilor”. Femeile iau puterea și adoptă un decret îngrijorător: ”Tânărul dornic să se culce cu tânăra care este îndrăgostită de el trebuie, înainte de a o poseda, să se culce cu o femeie în vârstă de cel puțin 60 de ani.” Își face apariția un pretendent, care protestează la gândul că trebuie să achite acest preț. Atunci, o matroană îi strigă: ”N-ai decât să mănânci mai întâi o oală de trufe.” (Pino Correnti, ”Cinci mii de ani de bucătărie afrodiziacă”)

Casă. „Nu e în regulă o casă în care câinele aduce papucii şi femeia latră.”

Dovadă. Dacă prietena ta nu se mai epilează, spală, nu se mai dă cu parfum cum o făcea înainte, înseamnă că nu are alt amant în afară de tine.

Erecţie. În vreme ce în SUA 17% dintre bărbaţii cu probleme erectile merg la doctor (19% în Japonia, 17% în Olanda), în România doar 1% din cele 1,3 milioane de masculi cu probleme cer ajutor medical. „Sculaţi români, nu dormiţi!” îşi intitulează ştirea tocmai transcrisă aici un şugubăţ ziarist.

Exces.„Dacă într-o vorbă îndeşi mai mult decât încape, ea va deveni, culmea…, vorbă goală.” (T. Muşatescu)

Pantofi. Bărbaţii sunt precum pantofii: cei care îţi plac, te costă... Foarte puţini merită păstraţi mai mult de un sezon... Dacă nu îi iei potriviţi, s-ar putea să te bată... Cei comozi nu te atrag, iar cei care te atrag nu vor să intre... Oricât le-ai vorbi, nu devin mai maleabili... Unul singur nu e de ajuns decât pentru cenuşărese... Unii merită lăsaţi la uşă... Lumea te judecă în funcţie de ei... Alte femei te invidiază pentru ai tăi, iar tu invidiezi alte femei pentru ai lor... Cei şireţi trebuie legaţi. Şi ca o regulă de aur: toţi trebuie călcaţi în picioare!

Crâşmă.Loc consacrat pentru lansarea de idei şi teorii noi, uneori chiar remarcabile. De pildă, schiţa Declaraţiei de Independenţă nu a fost scrisă de Thomas Jefferson într-o bibliotecă ori birou luxos, ci într-o tavernă ordinară din Philadelphia. Şi a funcţionat! Dar unde naiba şi-au redactat strategiile de guvernare cei care se succed la Putere în România de după 1990? La Monte Carlo? În Dubai?

Food.Wall Street Journal: un burger de un sfert de livră (accesibil în orice fast-food din lume la un preţ mediu de trei dolari) „consumă” – fiind incluse aici cantităţile utilizate în agricultură, zootehnie, procesare, congelare – 1300 de galoane de apă! Prin comparaţie, o pâine „înghite” doar 180 galoane apă, un litru de lapte 65. Consumul de carne devine o povară tot mai greu de suportat pentru Natură. Chiar dacă unii cercetători contestă aceste cifre (considerându-le duble faţă de realitate) alarma rămâne valabilă.

Târg.Cel mai avantajos târg pe care l-ai putea propune inamicilor tăi politici ori personali ar fi: dacă vor continua să spună minciuni despre tine, vei începe să spui adevărul despre ei.