Eveniment

Ziua de 8 Martie a fost una de excepție pentru câteva sute de femei din Mitocu Dragomirnei. Acestea au primit câte un trandafir din partea conducerii Primăriei Mitocu Dragomirnei și au asistat apoi timp de aproape 3 ore la un spectacol de muzică și poezie. Momentul cel mai așteptat a fost concertul susținut de Walter Ghicolescu. De fapt, acesta a semnat actul de deschidere, dar și cel de final al evenimentului găzduit de căminul cultural din Mitocu Dragomirnei. Au fost și momente de poezie în interpretarea Danielei Logigan și a Grațielei Hirghiligiu. Trei femei de afaceri din comună au primit titlul de cetățean de onoare. Este vorba de Mihaela Lăcrămioara Andreescu, Liliana Luminița Cozlovschi și Victoria Ioachimescu. Au primit distincții și trei mame care au mulți copii, respectiv Maria Gloria Pandil, cu 16 copii, Violeta Franciuc și Dorina Franciuc, fiecare cu câte 14 copii. Fiecare dintre ele a primit tort și câte 100 de lei pentru fiecare copil din partea omului de afaceri Ilie Lahman și a firmei ConBucovina. Consilierul județean Viorel Morariu a acordat flori și distincții din partea Bisericii Penticostale ”Elim”.

”Ziua de 8 martie a fost una cu adevărat excepțională. Prin implicarea colegilor din Primăria Mitocu Dragomirnei am reușit să aducem bucurie, zâmbete și fericire pentru multe doamne și domnișoare din comuna noastră. Nu am fost singuri, ci am avut sprijinul unor oameni din sat cu care rezonez, oameni care acordă o atenție deosebită femeii. Aș vrea să aduc mulțumiri Cris Termoconfort, doamnelor Lidia și Andreea Grosu, domnului Ilie Lahman de la ConBucovina, precum și doamnei Lili Tcaciuc, care ne-a încântat cu bunătățile ei și sper ca acest moment să fie repetat în fiecare an. Mi se pare prea puțin să cinstim femeia o dată pe an, ființa cea mai dragă nouă, care ne sprijină în ceea ce înseamnă viața noastră. La mulți ani tuturor femeilor și dragă mamă”, a arătat primarul Radu Reziuc.

Cuvinte de laudă pentru eveniment a avut și Walter Ghicolescu: ”Publicul a rezonat foarte bine și le mulțumesc. Au fost momente frumoase, pentru suflet”.