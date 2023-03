Perioada 9 – 15 martie

Expoziția de fotografie „Chipuri și povești”, la Galeria Zamca

Galeria Zamca găzduiește, în perioada 1-15 martie, expoziția de fotografie „Chipuri și povești”, semnată de fotograful sucevean Edmond Sabin.

„Salonul de primăvară”, la Galeria de Artă „Ion Irimescu”

Galeria de Artă „Ion Irimescu" din Suceava (strada Ciprian Porumbescu Nr. 1) găzduieşte „Salonul de primăvară”, în cadrul căruia expun 20 de artişti plastici suceveni.

Expoziția de pictură „Bucovina – sanctuar al credinței și al spiritualității românești”

Muzeul Național al Bucovinei vă invită să vizitați până pe 20 martie, la Muzeul de Istorie, în Foaier, expoziția de pictură „Bucovina – sanctuar al credinței și al spiritualității românești”, semnată de pictorul Dimitrie Roman.

Joi, 9 martie

Spectacolul de folclor „Primăvară, primăvară…”

De la ora 19:00, în sala Auditorium „Joseph Schimdt”, Ansamblul Studențesc Arcanul USV vă invită la spectacolul de folclor „Primăvară, primăvară…”. Coregrafie: Ioan-Ile Nemțoi. Coordonator artistic: Călin Brăteanu. Coordonator general: Sorin Pohoață. Biletele se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților, strada Zorilor nr. 6A (lângă magazinul Auto Albina), de luni până vineri, sau ccs-sv.ro/evenimente.

Lansare de carte, la Auditorium „Joseph Schmidt”

La Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, în sala Auditorium „Joseph Schmidt”, va avea loc de la ora 15:30 lansarea cărții „Arhimandritul Cleopa Ilie, predicator și învățător al Evangheliei”, scrisă de Arhimandritul Grichentie Gheorghe Natu.

Prăznuirea eroilor şi a foştilor deţinuţi politici

În fiecare an, de Sărbătoarea celor 40 de Mucenici de la Sevastia, la ansamblul ”In Memoriam” de la Biserica ”Naşterea Maicii Domnului” din Suceava are loc prăznuirea eroilor şi a foştilor deţinuţi politici, care s-au jertfit pentru neam şi ţară. Slujba de pomenire, care va avea loc pe 9 martie, în jurul orei 10.00, are loc în amintirea acestor oameni, ţărani, muncitori, preoţi şi intelectuali, care au suferit enorm în temniţele perioadei comuniste.

Marți, 14 martie

Cerc feminin de lectură

Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera” organizează, în această lună, în fiecare marți, între orele 16.30-18.00, în Sala de artă „Elena Greculesi”, un cerc feminin de lectură. Instituția de cultură adresează o invitație tuturor femeilor care vor să participe la o întâlnire cu psihologul Emanuela Tucaliuc, pentru a descoperi împreună „povești la feminin din cărțile autoarei Clarissa Pinkola Estes”.

Miercuri, 15 martie

Spectacolul „Love Me Tinder”

De la ora 19:00, în sala Auditorium „Joseph Schimdt”, are loc spectacolul „LOVE ME TINDER”, de Kata Győrfi, regia Cosmin Panaite. Un spectacol despre tineri și căutările lor, despre dragoste neîmpărtășită, despre vulnerabilitatea de a fi tu însuți în prezența unei persoane pe care abia ai cunoscut-o. Biletele se pot achiziționa de la sediul Casei de Cultură a Studenților, strada Zorilor nr. 6A (lângă magazinul Auto Albina), de luni până vineri, sau ccs-sv.ro/evenimente.