YZZY.ro este un business local din Suceava care a devenit popular pentru vânzarea și cumpărarea de telefoane de generație nouă, la mâna a doua. Poate că nu ați luat în considerare dintotdeauna ideea de a cumpăra un smartphone second hand. Veți fi mai încântați de idee din momentul în care veți descoperi condițiile prin care puteți face astfel de achiziții de la YZZY.ro. Iată despre ce este vorba!

Numele pare să fie predestinat și deloc ales la întâmplare. Pentru că este chiar easy(ușor) să vindeți sau să cumpărați un telefon la mâna a doua. În oricare din variante, clientul are parte de un preț corect. Prin intermediul acestei platforme pot fi alese telefoane mobile dintre o gamă largă de modele și branduri cunoscute, la prețuri mult mai accesibile decât cele ale telefoanelor noi. De aici puteți alege Samsung Galaxy A53 5G, iPhone 13, iPhone 12 Pro, iar acestea sunt doar câteva exemple ale telefoanelor de generație nouă ce pot fi achiziționate la mâna a doua, de aici.Intra pe Yzzy.ro pentru mai multe detalii.

O abordare personalizată

YZZY.ro se diferențiază prin abordarea personalizată și orientată către nevoile clienților săi. Fie că ai nevoie de un telefon nou sau vrei să vinzi telefonul tău vechi, echipa YZZY.ro îți stă la dispoziție pentru a-ți oferi soluții. De la evaluarea telefonului tău până la achiziționarea celui nou, procesul este simplu și transparent. Mai mult, YZZY.ro oferă și garanție pentru fiecare telefon vândut. Este un plus de încredere că alegerea a fost una bună.

Cât despre cei care doresc să cumpere un dispozitiv mobil de aici, din pagina oficială vor găsi portofoliul disponibil. Fie că este vorba de un telefon Samsung, iPhone sau Huawei, fiecare dintre acestea este prezentat în detaliu. Cumpărătorul știe tot despre evaluarea tehnică a telefonului, detalii despre starea estetică a acestuia, având în vedere că telefoanele sunt anterior verificate și încadrate în categorii de genul: nou, ca nou, foarte bun.

Online, simplu și rapid - iată cât de ușor puteți vinde un telefon mobil

Din dorința de a fi în pas cu moda, cu tehnologia modernă și de ultimă oră, ne atrage pe toți ideea de a ne schimba telefonul mobil. Smart is the new way și se aplică și în materie de dispozitive mobile. Ce ne reține de multe ori este tocmai partea financiară. Dacă am avea o metodă sigură de a găsi un cumpărător pentru telefonul mobil pe care îl dorim schimbat, ar fi mai ușor. Iată că există!

Fără să mai fie nevoie de intermediari sau să căutați pe cont propriu un cumpărător, YZZY vă oferă o cale mai ușoară să rezolvați această tranzacție. Totul este sigur, rapid și se desfășoară exclusiv online. Beneficiați de livrare gratuită, în 24 de ore și de siguranță că specialiștii verifică temeinic funcționalitatea telefoanelor.

Interesați de oferte? YZZY vă invită să accesați pagina oficială:vezi oferta noastra de telefoane second hand aici!

Contact:

Str. Ana Ipătescu, nr. 5

Bucovina Business Center, birou 208

contact@yzzy.ro

0761 053 053