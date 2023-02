Colaborare

Consiliile județene Suceava și Botoșani au promovat la ediția de anul acesta a Târgului de Turism al României noua rută culturală „Pe urmele geniilor”. Vicepreședintele CJ Suceava Niculai Barbă a declarat că noua rută culturală promovează obiective care au legătură cu viața și opera marilor compozitori Ciprian Porumbescu și George Enescu. „Este o rută cultural turistică ce face legătura între Stupca, actuala localitate Ciprian Porumbescu, locul unde îl regăsim pe marele compozitor cu muzeul memorial și casa memorială, și Liveni, localitatea lui George Enescu. Am discutat cu cei de la Botoșani și am convenit să discutăm această rută turistică și am ales acest moment având în vedere participarea la un târg de promovare turistică, în Anul Ciprian Porumbescu”, a spus Barbă.

El a spus că în acest an, pentru promovarea personalității marelui compozitor și marelui român Ciprian Porumbescu va fi inaugurată oficial și această rută cultural turistică acreditată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului. Vicepreședintele CJ Suceava a arătat că în perioada următoare vor fi promovate mai multe obiective turistice din cele două județe care vor fi incluse în această rută culturală. „Ne propunem să avem obiectivele din Stupca și cele de la Liveni, dar nu numai. Vrem să să includem și o serie de obiective turistice din județul Suceava și Botoșani cum ar fi Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Satului Bucovinean și Muzeul de Istorie, Mănăstirea Sf. Ioan cel Nou de la Suceava cu biserica Sf. Gheorghe, monument UNESCO, iar în județul Botoșani, alături de casa memorială George Enescu vom avea centrul istoric din Botoșani, casa Ventura, memorialul Ipotești, cu casa memorială Mihai Eminescu, muzeul memorial George Enescu de la Dorohoi. Acestea se vor adăuga caselor memoriale ale compozitorului de la Liveni și Mihăileni”, a explicat vicepreședintele CJ Suceava. El a precizat că în perioada următoare vor fi identificate modalitățile de promovare pentru aceste obiective și vor fi evenimente comune organizate de consiliile județene Suceava și Botoșani. „Din discuțiile purtate cu oficialii din județul Botoșani, vom dezvolta mai multe evenimente culturale și turistice împreună, evenimente care se încadrează în programul Anului Ciprian Porumbescu”, a încheiat Niculai Barbă.