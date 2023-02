Indiscutabil, ştirea din capul listei cu știri-bombăale sfârşitului de săptămână a fost aceea în care se vorbea despre (dacă n-aţi auzit-o, ţineţi-vă zdravăn de ceva solid sau, încă mai bine, aşezaţi-vă înainte să cădeţi pur şi simplu!) cumpărarea echipei Dinamo! Iar ca bonus, renaşterea speranţei de mărire a respectivei structuri (am căutat cuvântul potrivit, dar nu l-am găsit, fiindcă nu poţi să-i spui nici echipă, nici grupare, nici club, nici asociaţie, fiindcă e clar că nu-i nimic din astea), adică de promovare în prima ligă şi, desigur, de resuscitare a visului lui Borcea de pătrundere în Champions' League. Eeeei, nu dintr-odată, ci pe rând! Dornic de a mă lămuri pe deplin cum stau lucrurile, am încercat să mă documentez din varii surse, principalafiind canalul de sport cel mai cunoscut, Digi. În afară de ştirea propriu-zisă, nu am prins nici acolo cine ştie ce detalii, până ieri după-amiază, când cei aflaţi în studio, în loc de date concrete, s-au dedat mai degrabă la speculaţii şi, desigur, miştocăreală, fiindcă niciun om normal nu mai poate vorbi serios despre maimuţăreala de-a investitorii, de-a insolvența, de-a acţionariatul din tribună, din Spania ori de pe planeta Jupiter. Ultima ghiduşie legată direct de golănia asta de ultimă oră este, după cum se exprimau ieri cei din studioul Digi, o "guvernanţă corporatistă", adică o conducere alcătuită din alţi şmecheri decât cei de până acum, care se prefac acţionari... dar nu-s! Adică după ce ar fi cumpărat cică nu ştiu ce acţiuni ajunse pe mâna suporterilor, n-au niciun gând să achite datoriile rămase (tot cele străvechi) de vreo 7 milioane de coco, care condiţionează primirea licenţei! Fără care, "noul Dinamo" oricum n-are drept de joc, nici în prima ligă, nici în Divizia B! Deci cine, ce a cumpărat? Şi de ce? Aţi înţeles ceva? Nuuu!? Înseamnă că nu sunt chiar aşa de prost, fiindcă nici eu n-am priceput, din nou, absolut nimic! Bine că nu-s singurul!