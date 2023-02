Soluție

Un sucevean trimis în judecată într-un dosar de ultraj în care victime au fost patru polițiști a primit miercuri ”nota de plată” din partea judecătorilor. Curtea de Apel Suceava a admis apelurile înaintate atât de procurori, cât și de inculpat, iar pedeapsa cu suspendare pronunțată la Judecătoria Suceava a fost redusă. Pedeapsa inițială rezultantă era de un an și 11 luni de închisoare, suspendată condiționat, pe durata unui termen de încercare de 3 ani de zile. Acum, Leontie Hapenciuc a primit un an, 9 luni și 20 de zile, tot cu suspendare sub supraveghere. Bărbatul are impuse restricții și obligații, inclusiv de a presta 70 de zile de muncă în folosul comunității.

Conform anchetei Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în septembrie 2016, în timp ce era condus la sediul poliției din Suceava, după un scandal, Leontie Hapenciuc a opus rezistență la încătușare, l-a amenințat pe unul dintre polițiști și i-a lovit și împins pe toți cei patru polițiști, respectiv trei lucrători de poliție și un polițist local. Bărbatul a mai fost pus sub acuzare pentru adresarea de expresii jignitoare în public, provocând tulburarea ordinii și liniștii publice.