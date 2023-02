Dosar la final

Individul care a lovit o femeie peste fund în plină stradă chiar în centrul municipiului Suceava plătește acum pentru acest gest necugetat și deplasat. Viorel Lupu a fost condamnat de Judecătoria Suceava în decembrie anul trecut la o pedeapsă de 10 luni de închisoare. El a fost găsit vinovat pentru comiterea infracțiunilor loviri sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Cum soluția nu a fost atacată cu apel, a rămas definitivă, iar Viorel Lupu a fost dat în urmărire.

A fost găsit în Gara Burdujeni, acolo unde își făcea veacul de mai multă vreme. Pentru polițiștii de la TF care acționează în zona gării și care îl știau pe Lupu de mai multă vreme nu a fost nici un fel de problemă să îl recunoască. Și asta pentru că bărbatul avea obiceiul să cerșească, iar când consuma alcool în exces mai făcea și scandal. Viorel Lupu a fost reținut și dus sub escortă la Penitenciarul Botoșani, acolo unde își va ispăși condamnarea.

Cum s-a petrecut totul

În după-amiaza zilei de 28 iunie 2021, mai multe femei, printre care și Nina Smart, persoană cu cetățenie română și americană, au fost abordate de un necunoscut, care ulterior a fost identificat ca Viorel Lupu, din județul Neamț. Acesta a făcut o serie de comentarii cu caracter mai puțin ortodox, iar la un moment dat a făcut un gest pe care l-a considerat cel mai probabil unul normal.

”Lupu Viorel a venit în dreptul lor și după ce a făcut niște comentarii cu privire la grup, s-a auzit un sunet ca o pocnitură, o palmă, persoana vătămată Smart Nina menționând că inculpatul a lovit-o peste partea stângă a posteriorului”, se arată în hotărârea pronunțată de Judecătoria Suceava. În același document, una dintre martore a declarat: ”Inculpatul a lovit-o pe persoana vătămată peste zona dorsală cu un gest extrem de violent, iar apoi a intrat într-o sală de jocuri din apropiere, râzând. Toate cele patru femei care au asistat la gest s-au arătat indignate, șocate, bulversate de gestul inculpatului. Martorul T.L.L. a declarat, de altfel, că a simțit și teamă, având în vedere că erau singure pe stradă și li se putea întâmpla și lor ceva asemănător”.

Autorul a recunoscut fapta, dar nu s-a prezentat la proces

În timpul audierilor din cursul urmăririi penale, bărbatul și-a recunoscut faptele, dar ulterior, în fața instanței de judecată nu s-a mai prezentat, deși a fost legal citat. Pedeapsa finală rezultantă este de 10 luni de închisoare (pedeapsa cea mai mare, plus o treime din cealaltă), pe care judecătorul de caz a considerat că Viorel Lupu trebuie să o execute în regim de detenție.

Iată și motivele pentru care s-a decis acest aspect: ”Cu privire la gravitatea infracțiunii, instanța reține că inculpatul a procedat la lovirea persoanei vătămate cu propria forţă fizică, creându-se o stare de pericol cu privire la integritatea fizică a persoanei vătămate. În concret, rezultatul material produs nu este unul extrem de grav din punct de vedere fizic, însă circumstanțele săvârșirii faptei și zona vizată de agresor sunt aspectele care imprimă faptei un caracter grav. Referitor la persoana inculpatului, acesta are 46 ani, a fost anterior condamnat de două ori pentru săvârșirea unor infracțiuni de viol, are studii medii, este necăsătorit și nu are ocupație. În fața instanței de judecată, acesta nu s-a prezentat la niciun termen, deși a fost legal citat. În raport de cele de mai sus, instanța apreciază ca fiind necesară aplicarea unor pedepse cu închisoarea”.

Nina Smart a cerut și despăgubiri morale de 10.000 de lei, respectiv daune civile de 1.000 de lei. Instanța a admis în parte aceste solicitări.

”Instanța apreciază că suma de 7.500 de lei este potrivită pentru acoperirea prejudiciilor morale cauzate prin atingerea adusă integrității fizice și psihice prin fapta inculpatului, sens în care instanța va admite în parte acțiunea civilă și îl va obliga pe inculpat la suportarea acestei sume. Instanța va respinge restul pretențiilor civile, ca neîntemeiate”, a arătat judecătorul.