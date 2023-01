Bilanț, 2022

Omnia BalletSuceava, ce face parte din Omnia Centrum, a încheiat un an cu multe realizări, cele mai importante fiind organizarea unei tabere artistice internaționale, ediția a II-a, cu 60 de participanți, calificarea în finala International Dance Talent Competition Italy, eveniment ce va avea loc anul acesta, în Italia, și organizarea de spectacole tematice pentru susținerea performanței în rândul copiilor și tinerilor talentați.

Fiecare activitate a fost bine gândită și a avut un impact major în comunitatea suceveană. Tabăra artistică internațională organizată la Voroneț, marca Omnia Ballet, a fost concepută pentru a perfecționa abilitățile tehnice și teoretice ale participanților, având ca invitați coregrafi internaționali. Au fost 60 de participanți, printre care și artiști de la Școala „It’s What I Love” din Constanța.Copiii, micile balerine și gimnaste de la Omnia Ballet Suceava și colegele din țară și străinătate, au avut ocazia să viziteze nenumărate obiective turistice din Bucovina, au făcut o plimbare cu Mocănița, la Moldovița, au făcut o excursie pe Lacul Colibița, au organizat un spectacol muzical cu jocuri de lumini la fântânile arteziene din Gura Humorului, au participat la activități și trasee montane, foc de tabără etc., toate acestea pe lângă atelierele de lucru care au stat la baza taberei artistice internaționale

Workshopuri

Copiii au participat la workshopurile „Pre-pointe Technique class” și „Pointe Technique”, susținute de Tatiana Anton, „Studii - dans”, cu Valentin Barteș, gimnastică, dans contemporan, cu Tash Constantinescu, studiu clasic și folclor românesc, atelier organizat de Mihai Constantinescu. Cursanții au avut parte de o experiență constructivă atât în plan profesional, cât și în plan personal: experiențe și cunoștințe tehnice noi, experiențe recreative, precum și intersociale; schimb de experiență între școlile participante, care provin din regiuni diferite, cunoștințe dobândite de la coregrafii internaționali în urma workshopurilor urmate; abilități dezvoltate de unii dintre participanți de a se autodisciplina într-o tabără, ținând cont că sunt la o vârsta fragedă (unii au 5 ani)

„Suntem bucuroși să vedem o dezvoltare rapidă a baletului clasic și pe meleagurile Bucovinei”

Micii balerini au avut posibilitatea să învețe lucruri noi de la specialiști de valoare, artiști internaționali. Valentin Barteș este balerin și coregraf internațional, aplaudat la scenă deschisă peste tot în lume. Este fondatorul Școlii „Valentino Dance Center” din Tokyo (Japonia), iar în prezent este președintele și directorul artistic al Școlii „Bell Art Cultural Association” din Italia.

Cu o experiență în domeniu de aproape 30 de ani, Valentin Barteș este o mare personalitate artistică, care a dansat pe marile scene ale lumii, pe toate continentele, interpretând roluri în opere complexe precum „Lacul Lebedelor”, „Giselle”, „Don Quixote”, „Le Corsaire”, „Sleeping Beauty”, „La Bayadere” etc.

În tabăra organizată de Omnia Ballet Suceava a fost și balerina Tatiana Anton, un coregraf internațional cu o experiență de peste 20 de ani în predarea claselor de balet profesional, codirector artistic și copreședinte al școlii „Bell Art Cultural Association” din Italia. Repertoriul bogat și experiența scenică au dus-o pe scenele lumii, în diferite spectacole prin toată Europa. Din anul 1997, timp de 15 ani, a predat clase de balet pentru toate vârstele și a format nenumărați artiști în San Diego, SUA.

„Am fost onorați să fim invitați ca profesori de dans clasic în tabăra organizată la Voroneț”, spun cei doi coregrafi: Valentin Barteș și Tatiana Anton. Invitația a venit de la „bunul meu prieten și fost elev Mihai Constantinescu, art director Omnia Ballet Suceava”, a completat Valentin. „Atât eu, cât și bucovineanca (la origine) Tatiana Anton am fost foarte plăcut impresionați de organizare și de participarea micuțelor balerine din Suceava, și nu numai, la acest eveniment estiv. S-au îmbinat plăcutul cu utilul, ceea ce a dus la un succes deplin al evenimentului. Suntem bucuroși să vedem o dezvoltare rapidă a baletului clasic și pe meleagurile Bucovinei, și dorim pe această cale să le urăm succes pe mai departe și să vedem acești copii minunați, în viitor, și pe marile scene ale lumii“

„Un astfel de proiect nu s-ar fi putut realiza fără devotamentul întregii echipe”

Suceveanul Mihai Constantinescu, absolvent al Liceului de coregrafie „O. Stroia” din Cluj, ulterior balerin al operei naționale din Cluj, cu roluri principale în „Don Quijote”, „Spărgătorul de nuci”, „Coppelia”, „Carmina Burana”, „D’ale Carnavalului” etc., a fost antrenat de coregrafi de talie mondială. Mihai a colaborat cu unii dintre cei mai mari coregrafi mondiali: Vasile Solomon, Alexander Mishutin, Misha Tchoupakov, Valentin Barteș etc. „Am rămas plăcut surprins de evoluția copiilor, atât din timpul activităților recreative, cât și din timpul workshopurilor. Un astfel de proiect nu s-ar fi putut realiza fără devotamentul întregii echipe. Țin să le mulțumesc pentru sprijinul și devotamentul lor“, a transmis Mihai Constantinescu.

În mijlocul copiilor s-a aflat în tabără și Nataliia Constantinescu, care a studiat la Dance School Maryopol, apoi la Kiyv University Culture and Arts, unde a urmat secția de coregrafie. A participat la Top 20 Dancers of Ukraine „So you think you can dance“. Nataliia este un profesor de dans foarte apreciat în Mariupol, care a avut nenumărate serii de cursanți cu rezultate impresionante. Unii dintre cursanții ei au ajuns să facă mai apoi parte din renumitul „Cirque du Soleil”. Nataliia Constantinescu a declarat, după ce s-a încheiat tabăra: „Obiectivul nostru pentru viitor este să muncim din greu, să ajungem la cote mai înalte. Vrem să facem cunoscut conceptul de artă prin dans în rândul copiilor și tinerilor suceveni”.

Directorul Omnia Centrum, Camelia Ciuchea, ne-a spus că „este o onoare pentru noi să avem în cadrul Omnia Centrum colaboratori cu un asemenea potențial și deschidere pentru educație artistică prin dans. Prin școala Omnia Ballet, fondată de Mihai și Nataliia Constantinescu, pentru Suceava tocmai s-a construit o nouă punte spre marile scene ale lumii. Experiența și profesionalismul domnilor profesori cu siguranță vor reușit să ducă numele orașului nostru pe marile scene ale lumii, așa cum își doresc”. Succesul pe care l-a avut tabăra internațională de anul trecut îi motivează pe organizatori să inițieze și în acest an un eveniment similar, cu invitați de calibru din lumea dansului.

„Am încercat să ducem numele copiilor suceveni cât mai sus pe scenele internaționale”

Tot anul trecut, Omnia Ballet Suceava a obținut locul I și s-a calificat în finala International Dance Talent Competition Italy, eveniment ce va avea loc anul acesta, în Italia, sucevenii alăturându-se unor competitori puternici din Japonia, SUA, Singapore, Spania etc.

Omnia Ballet Suceava deschide noi orizonturi pe harta competițiilor mondiale și datorită coregrafilor Mihai și Nataliia Constantinescu, care, după calificarea obținută la prestigioasa competiție din Italia, au transmis următorul mesaj: „Suceava a avut mereu o mulțime de talente, însă care nu au ajuns să poată fi promovate suficient. Am încercat să ducem numele copiilor suceveni cât mai sus pe scenele internaționale, deoarece obiectivul nostru este să ajungem cât mai sus, pe larga scena mondială”.

La finele anului trecut, Omnia Centrum a organizat spectacolul gratuit„Crăciun în jurul lumii”, la care au participat aproximativ 100 de copii, „în semn de recunoștință, dedicat sacrificiilor și eforturilor depuse de părinți în susținerea performanței micilor artiști de la școala de balet Omnia Ballet”. Spectacolul de balet, dans contemporan și gimnastică a avut loc în colaborare cu Teatrul „Matei Vișniec” Suceava. Regia spectacolului: Mihai Constantinescu. Coregrafia: Mihai și Nataliia Constantinescu. Proiectul „Crăciun în jurul lumii” a cuprins momente coregrafice deosebite, ce reflectă experiența internațională adunată de coregrafii Mihai și Nataliia Constantinescu de-a lungul anilor.