Citesc cu drag din serialu-ți lung,

Și-o explicație ușor se leagă:

În „Cioburi de metaforă” n-ajung,

Fiindcă am... metafora întreagă! (G.B.)

Primind acest frumos mesaj nu am putut decât să mă bucur că mai există autori care și-au păstrat metafora întreagă dându-mi, astfel, posibilitatea să o sparg pentru a-i așeza cioburile în rubrica mea cea de toate joile. Unul dintre acești oameni talentați este domnul GHEORGHE BĂLĂCEANU din dulcele târg al Ieșilor.

Născut la dată de 20 martie 1950 în satul Heci, comuna Lespezi, județul Iași, a frecventat cursurile elementare și gimnaziale în satul natal, cele liceale la Liceul ”C. Burcă” din Pașcani (promoția 1967), ulterior absolvind facultatea de sociologie-psihologie (prima serie) la Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iași (1973).

Din anul 1975 și până la pensionare, a fost psiholog principal, cercetător științific principal grad II, doctor în psihologie, la Institutul Național de Sănătate Publică, Centrul Regional Iași, unde a condus teme de cercetare în domeniul medicinii preventive din sectorul de medicină ocupațională.

Este director adjunct al Asociaţiei literare „Păstorel” Iaşi, membru al Uniunii Epigramiştilor din România, membru al Societăţii Culturale „Junimea 90” Iaşi și director al Asociației Artiștilor Plastici „IASIART” Iași. Are 18 cărți de autor publicate, este coautor la 9 antologii de epigramă și a obținut peste 60 de premii literare, diplome de excelență, titluri și medalii. De asemenea, a semnat peste 20 de cronici, prefețe sau postfețe la volume ale altor autori și a colaborat la aproximativ 40 de reviste și ziare din țară și străinătate, fiind inclus și în peste 70 de antologii sau volume de epigramă.

Alte realizări:

• numeroase premii la expoziții de arte plastice la nivel local, interjudețean și național;

• peste 230 de lucrări științifice comunicate la manifestări științifice interne și internaționale, publicate în reviste din țară și străinătate;

• inclus în mai multe albume de artă la nivel local și național;

• Inclus de American Biographycal Institute în: International Directory of Distinguished Leadership, 2000, și Hall of Fame, 2001;

• Nominalizat la:

- Lifetime Achievement Award, 2007;

- International Profiles of Accomplished Leaders, 2007;

- Great Minds of 21st Century, 2007;

- International Directory of Experts and Expertise, 2006;

- Man of the Year, 2006;

- The World Medal of Freedom, 2006;

- The 100 Most Intriguing People of 2003;

- American Medal of Honor, 2003.

Îl felicit pe domnul Bălăceanu pentru prodigioasa activitate socială, literară și științifică, salutându-l cu prietenie, iar pe dumneavoastră, dragii mei cititori, vă invit să-i apreciați umorul din epigramele trimise pe adresa rubricii noastre…

ȘEFUL

De pare dur, rigid sau chiar anost,

Dar e un „cap” aşa cum altul nu-i,

Să nu-l compari nicicum cu orice prost...

Ci doar cu unul pe măsura lui.

VIS SPULBERAT

Maimuţa-n van a coborât din pom

Şi-şi smulge părul dând cu capu-n zid,

Că n-are cum să mai devină om

De vreme ce e membră de partid!

RUGĂ

Ascultă-mi, Doamne, rugămintea

Şi-n toiul iernii, fă ce ştii,

La cei de sus să-ngheţe mintea

Că prea-i îndeamnă la prostii.

APROPO DE O SCHIMBARE ÎN ALFABET

Pricepe şi un tip la minte chel

Că după ce-au decis a se schimba

Vocala „î”, tîmpenia-i la fel,

De-o scrii cu „î” din „i”, sau „î” din „a”!

COMPENSAȚIE

Veniturile-s mai puţine,

Dar chiar acum, în criză dură,

Noi cu morala stăm chiar bine…

Că-i singura ce nu se fură!

UNII UMORIȘTI

Te pot convinge, azi şi mâine,

Că ei mereu, de cum se scoală,

Mănâncă doar umor pe pâine

Şi-n fapt înghit la pâine goalăăă…

SOLUŢIE

Văzând cu-ngrijorare că la noi

Şeptelul se reduce permanent,

Fiindcă e penurie de boi,

Vom cere ajutor la Parlament!

GREU CU LEGEA…

Ca să pricepi o lege-i tare greu

Şi musai e nevoie de-avocaţi

Când intră-n text modificări mereu,

Precum se bagă E-uri în cârnaţi.

LUPTĂ PENTRU DREPTURILE OMULUI

Că orice baltă se privatizează

E un abuz ce-ameninţă-ntr-atâta,

Încât se-ncalcă şi un drept de bază...

Că proștii n-au în ce să dea cu bâta!

MOTIV DE SATISFACŢIE

Cum şi „baronii” trec prin multe drame,

Acum precis se vor simţi flataţi

Că-i bagă umoriştii-n epigrame…

Că doar acolo n-au mai fost băgaţi!

Până săptămâna viitoare vă doresc să fiți iubiți, iubind!