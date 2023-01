Prin pădurea de cuvinte

Oricum...- Ce ți-a zis scorpia de nevastă-ta, prietene, când te-ai întors târziu de la chef? – Nimic... Oricum, trebuia de mult să-mi scot dinții din față...

Potroace.” Faimoasa ciorbă de potroace, nelipsită spre ziua de la finalul petrecerilor de altădată, nu e deloc greu de făcut! Potroace (ca pe vremuri). „Pui borșul să fiarbă cu ceapa și pătrunjel, apoi pui potroacele în el, tăiate mărunt; fierte bine, servești. Poți bate un gălbenuș de ou în smântână și să-l torni în zeamă în momentul de a da supa la masă. Unii fierb potroacele în apa în care s-a pus zarzavat. După ce a scăzut apa, care nu a fost prea multă de la început decât atâta cât a trebuit să acopere bucățile, se adaugă zeama de varză fiartă cu aceasta. Variantă: Acritura servită spre ziuă, pentru a trezi din mahmureală petrecăreții, se poate face și numai cu borș, iar la servire i se pot adăuga câteva linguri bune de smântână bătută cu gălbenuș de ou. Notă lămuritoare. „Ciorbă din măruntaie de pasăre, acrită cu borș sau cu zeamă de varză; măruntaie de pasăre cu care se prepară această ciorbă. (Adverbial și adjectival): Foarte acru. 2. Mâncare foarte sărată.” (Dan-Silviu Boerescu).

Însurătoare.Băietani, luați-vă femei ardelence! La cât sunt ele de molcome, când va fi să-ți dea cu cratița în cap... ai măcar timp să te ferești. Cu oltencele și moldovencele, n-ai nicio șansă: la astea, punct ochit, punct lovit!

Dietă.Mark Twain credea cu tărie în puterea de vindecare a postului. Când era răcit sau avea febră, stătea nemâncat cu zilele, susținând că doar așa se poate vindeca. ”Un pic de înfometare poate face mai multe pentru un om bolnav decât pot face medicamentele sau chiar și cei mai buni medici”, spunea scriitorul.

Whiskey.Pentru că bea jumătate de litru de whiskey pe zi, Jack London a avut parte de numeroase accidente – ca atunci când s-a împleticit pe debarcaderul din Oakland și a aterizat în Golful San Francisco.

Kafka (Franz). Scriitorul ajunsese să fie o țintă sigură pentru vraci, impostori și schemele lor de tratament. Una din dietele pe care le urma cu strictețe era numită Flechterism, un regim excentric, ce se baza pe mestecat și care fusese descoperit de un nutriționist victorian cunoscut ca ”Marele Masticator”. Fletcher susținea că ar trebui să mestecăm mâncarea din gură de exact 45 de ori înainte de a o înghiți. ”Natura îi va pedepsi pe cei care nu mestecă”, amenința el, iar Kafka l-a crezut pe cuvânt. Conform unei note din jurnal, tatăl lui era atât de scârbit de rumegatul lui continuu, încât Franz mânca ascuns în dosul unui ziar” (Robert Schnakenberg, ”Viața secretă a marilor scriitori”, Ed. Art, 2021).

Quick.Un bărbat i se laudă prietenului său: – Tânăra și apetisanta mea soție stătea dimineața în bucătărie, pregătindu-ne ca de obicei patru ouă fierte moi, pâine prăjită cu unt și suc de portocale pentru micul dejun, îmbrăcată doar cu un T-shirt scurt pe ea, cu care și dormise. Așa cum am intrat, aproape adormit, ea s-a aplecat misterios spre mine: – Ar trebui să faci dragoste cu mine începând din acest moment! – Uau! Ochii mi s-au luminat brusc, sunt oare treaz sau încă visez? Am îmbrățișat-o și apoi a fost ceva minunat, chiar acolo, pe masa din bucătărie. La final, ea mi-a spus un tandru „Mulțumesc!” și s-a întors iute spre aragaz, cu tricoul încă în jurul gâtului. Fericit, dar un pic derutat, am întrebat: – Ce a fost asta? – Și ce ți-a explicat? – Mi-a zis că s-a stricat cronometrul și nu știa cât timp trebuie să fiarbă ouăle.

Ecuaţie.„1 plus 1 egal 69” (Raymond Queneau)

Gheorghe.Dej şi G. Călinescu – scrie Dan Ciachir - locuiau în același cartier – Floreasca. Dej, la Vila Lac, Călinescu pe strada Vlădescu, o stradă strâmtă, străbătută într-un singur sens de tramvaiul 5". "Când Dej a coborât din Buickul cu care venise, după ce s-a îmbrățișat cu gazda, s-a oprit la icoana Sfântului Gheorghe ucigând balaurul, încastrată în zidul casei. "Ce icoană frumoasă!", a exclamat șeful partidului. Întrucât lui Călinescu exclamația i-a sunat în urechi mai degrabă a reproș, Dej i-a spus, conciliant: "Dle profesor, Sfântul Gheorghe este și patronul meu!" Atunci Călinescu s-a liniștit." Relațiile cordiale dintre cei doi ”Gheorghe” s-au păstrat. "Poate de aceea, așa cum a scris istoricul literar Cornelia Ştefănescu, Gheorghiu-Dej îi trimitea în fiece an marelui scriitor câte un coș de flori de Sfântul Gheorghe și nu de ziua nașterii. Au răposat amândoi, în martie 1965, la patru zile unul de altul. Atunci a publicat Arghezi poezia "Lui Gheorghiță, mamă"; poezie frumoasă – am recit-o - și semn că răposatul se purtase bine cu el. Oricum, pe Ceaușescu nu l-a regretat niciun artist sau intelectual autentic şi nici el, Ceaușescu, nu l-a vizitat pe vreunul". Această ”protecție ocultă” explică, probabil (n.a.) și ironica replică a lui Călinescu rostită la o întâlnire a scriitorilor, la adresa lui Zaharia Stancu, o ”stea” în ascensiune în acei ani: la noi, scriitorii se împart în două categorii: culți și...desculți!

Carte.Pentru ca o carte de azi să se vândă bine, trebuie să aibă pe copertă imaginea unei fete frumoase. Ea se va vinde şi mai bine dacă fata frumoasă nu va avea… cuvertură. („Couverture” înseamnă şi copertă, în limba franceză).

Casanova. „Soţul meu spune că un Casanova este un foarte util prestator de servicii: femeile bune, ca şi Rolls-Royce-urile trebuie predate clientului funcționale, rodate, testate. «La cheie»” (Jilly Cooper)

Zi.”Ziua cea mai lungă este atunci când lipsește omului și mâncarea, și băutura.” (Anton Pann)

Prejudecăți culinare (1). Mănâncă foarte puțin, pentru a slăbi.Pentru a pierde rapid în greutate, unii oameni urmează o dietă săracă în calorii. Cu toate acestea, a mânca foarte puțin poate fi contraproductiv. Jérémy Gorskie, dietetician, explică: „Dacă o persoană consumă 800 de calorii în timpul zilei, este foarte probabil ca seara să aibă nevoie să mănânce mult”. Dincolo de calorii, organismul are cerințe care permit metabolismului să funcționeze. Trebuie să avem un aport adecvat de carbohidrați, proteine, grăsimi, vitamine și minerale. Riscul este ca persoana să mănânce și mai puțin atunci când vede că nu slăbește. Ideea este să mănânci variat. Un deficit de 200 de calorii este suficient pentru a pierde din greutate”, continuă el. Grăsimea și zahărul te îngrașă. Sunt multe cărți despre dietele anti-zahăr, dar acesta, dacă nu este în exces, nu este rău pentru organism. După cum auzim în mod regulat în reclame, trebuie să evităm „să mâncăm prea multe grăsimi”, dar asta nu înseamnă ”deloc”. Se spune adesea că legumele te fac să slăbești, dar nu este adevărat. Deficitul caloric este cel care te face să slăbești. De exemplu, o persoană care ar avea nevoie de 2000 de calorii, dacă mănâncă 2500 de calorii, ar fi prea mult, se va îngrășa. În schimb, dacă această persoană mănâncă 1800 de calorii – fie și hamburger, va slăbi”, explică dieteticianul.

Calciu.Descoperire: motivul incidenței crescute a osteoporozei la sexul frumos rezidă în consumul crescut de fosfor și calciu pe care femeile îl au la cultivarea trofeelor cornoase ale bărbaților lor!

Caleaşcă.Unele femei consideră iubirea ca o plimbare cu o caleaşcă. Din care se opresc doar pentru a schimba caii, atunci când aceştia au ostenit.