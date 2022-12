În prag de Crăciun

Cu doar două zile înaintea Crăciunului, la sediul Primăriei Suceava au fost sărbătorite ”Cuplurile de aur”, adică perechile care au împlinit 50 de ani de căsătorie în ultimul trimestru din 2022.

Evenimentul a marcat cel puțin două premiere, din prisma celui mai mare număr de participanți de până acum, dar și a premiilor oferite – 55 de ”Cupluri de aur”, care au primit câte un premiu în bani, de 1.000 de lei, diplome de fidelitate și câte o superbă Crăciuniță (floare).

Emoționantul eveniment s-a desfășurat în sala de ședințe a Consiliului Local, care a fost plină cu sărbătoriți și membri ai familiilor acestora.

Primarul Ion Lungu le-a urat ”bun venit”, i-a felicitat pentru deosebitul eveniment și le-a mulțumit pentru implicarea lor în dezvoltarea orașului, pentru că sunt cetățeni model, care își plătesc printre primii taxele și impozitele, an de an, venind și cu o sinteză a activității administrației locale din acest an.

După înmânarea diplomelor de fidelitate, a florilor și premiilor în bani, cei prezenți au fost invitați să ciocnească un pahar de șampanie și să servească ceva dulce, mulți solicitând să facă și poze cu primarul Ion Lungu, pentru a le avea amintire de la celebrarea celor 50 de ani de căsătorie.