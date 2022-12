Flăcări în noapte

Mașina unui preot care slujește în municipiul Rădăuți a fost incendiată de o mână criminală în plină noapte. S-a întâmplat joi, în jurul orei 22.00, iar autoturismul marca Mercedes W124 al preotului Iustin Calancea, de la Biserica ”Sf. Mihail și Gavril”, din cartierul Obor, a ars aproape în întregime. ”Era după ora 21.30 când am intrat în casă, iar la scurt timp m-au chemat niște copii să îmi spună că arde mașina. Am încercat să sting focul, dar era mult prea puternic, așa încât doar pompierii au reușit. Nu am dușmani și nu cred că e vreo răzbunare”, a mărturisit preotul Calancea.

Imaginile de pe camerele de supraveghere montate de parohie arată clar că a fost o acțiune intenționată. Pe filmări se vede o persoană cu cagulă pe față care se apropie de mașină având asupra sa un bidon de 5 litri cu un lichid care s-a dovedit a fi benzină. Persoana în cauză a sărit gardul bisericii, iar după ce s-a apropiat de Mercedes a spart geamul din față, de la șofer, a stropit cu benzină și apoi a dat foc, iar bidonul cu ce a mai rămas din conținut este aruncat, de asemenea, în interiorul mașinii.

Toate indiciile arată că autorul incendierii este un piroman, care ar mai avea la activ o faptă similară. În luna mai a acestui an, un alt autovehicul parcat în apropierea aceleiași biserici, culmea tot marca Mercedes, a fost incendiat într-un mod identic. Există indicii despre persoana în cauză, dar momentan nu s-a luat încă nici o măsură împotriva sa.

Revenind la incendiul de joi seară, trebuie spus că autovehicul Mercedes W124 era fabricat în 1993, iar anul viitor urma să fie omologat vehicul istoric. Valoarea pagubelor este de circa 6.000 de euro, iar preotul Iustin Calancea trebuie acum să își refacă și toate actele personale, pe care le avea în mașina care a ars ca o torță.

Focul a fost stins de pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți, care au intervenit cu o autospecială de stingere cu apă și spumă. Din autovehicul nu a rămas mai nimic, dar pompierii au reușit să salveze clădirea lângă care era parcată mașina și care se putea aprinde în orice moment. Este vorba chiar de biserica unde slujește preotul și în curtea căreia era parcată mașina.