Eveniment

Punctul de trecere a frontierei Vicovu de Sus - Crasna s-a redeschis joi în prezența premierilor României și Ucrainei, Nicolae Ciucă, respectiv Denys Shmyhal. Evenimentul a avut loc în prezența mai multor oficialități, Vama Vicovu de Sus - Crasna deschizându-se după 14 ani de la închidere. Alături de premierii celor două țări, la deschiderea noii vămi au fost prezenți președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, prefectul județului, Alexandru Moldovan, primarul din Vicovu de Sus, Vasile Iliuț, și consulul onorific al Coreei de Sud în România, Dumitru Mihalescu. Trebuie spus că miercuri, Guvernul României a aprobat deschiderea punctului de trecere a frontierei şi a biroului vamal de frontieră Vicovu de Sus – Crasna (Krasnoilsk) pentru traficul internaţional de persoane, în regim de trafic pietonal şi rutier (inclusiv autobuze), inclusiv cu marfă, cu program de funcţionare permanent. Înainte de vizita celor doi demnitari, prin noua vamă au trecut spre România primele două tiruri încărcate cu cereale.

Vicovu de Sus – Crasna este primul punct de trecere a frontierei deschis de Uniunea Europeană de la începerea războiului din Ucraina. Momentul oficial pentru deschiderea punctului de trecere a frontierei s-a desfășurat în partea ucraineană, acolo unde premierul Ucrainei era escortat de mai mulți militari dotați cu mitraliere.

Premierul Ucrainei anunță că în viitor se vor deschide șapte puncte de trecere a frontierei

În cadrul conferinței de presă, premierul Ucrainei, Denys Shmyhal,a spus că deschiderea acestui punct de trecere a frontierei reprezintă o apropiere între cele două țări și confirmă drumul Ucrainei spre integrarea europeană. „Astăzi, împreună cu colegul meu, cu domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, am deschis acest punct de trecere la frontiera noastră comună și după 24 februarie direcția spre Occident a devenit cea mai importantă pentru noi, anume, în această direcție am redirecționat exportul nostru, anume, spre Occident, în țările vecine au venit persoanele care au fost nevoite să părăsească țara. Anume, prin aceste frontiere se întorc cetățenii noștri acasă, prin aceste frontiere trec ajutoarele umanitare voluminoase din partea țărilor Uniunii Europene”, a spus Denys Shmyhal. El a arătat că acesta este primul punct de trecere a frontierei care a fost construit de la zero, din 1999 și până în prezent. Premierul Ucrainei a adăugat că în scurt timp se va deschide și punctul de trecere Diakivți - Racovăț. De asemenea, Denys Shmyhala spus că pentru viitor se are în vedere deschiderea a încă șapte puncte de trecere la frontiera Ucrainei. „De aceea, susținem inițiativa părții române de a crea un grup de lucru, de lărgire și dezvoltare a infrastructurii de frontieră la granița noastră comună”, a precizat șeful Guvernului ucrainean. El a spus că dezvoltarea infrastructurii de frontieră va avea consecințe pozitive pentru Ucraina, în sensul că va crește exportul spre România și alte țări ale Uniunii Europene și se va mări volumul de mărfuri pe care le va obține Ucraina. Denys Shmyhala subliniat că acest lucru va contribui și la intensificarea relațiilor economice dintre Ucraina și România. „Sunt convins că împreună vom învinge inamicul și vom deschide o nouă etapă de dezvoltare”, a mai precizat Shmyhal.

Nicolae Ciucă: România a avut un rol esențial în ceea ce a însemnat asigurarea exporturilor de grâne din Ucraina

La rândul său, premierul României, Nicolae Ciucă, a precizat că deschiderea acestei vămi este un eveniment plin de semnificație care atestă relațiile și solidaritatea dintre cele două țări. „Este primul punct de frontieră care se redeschide după mulți ani între țările noastre și nu este doar un punct de trecere a frontierei între România și Ucraina, ci este un punct de trecere a frontierei între Ucraina și Uniunea Europeană. În aceste momente deosebite prin care trece Ucraina, momente tragice odată cu declanșarea agresiunii Federației Ruse, avem nevoie ca împreună să dăm dovadă de solidaritate și unitate”, a transmis Nicolae Ciucă. El a adăugat că deschiderea unui nou punct de frontieră înseamnă, practic, facilități pentru un tranzit mai lejer atât al cetățenilor, cât şi al bunurilor. Ciucă a arătat că Ucraina are nevoie de solidaritatea României și de sprijinul pe care comunitatea internațională poate să îl acorde. Nicolae Ciucă a subliniat că România a fost alături de Ucraina încă din primele clipe ale declanșării agresiunii. „Doresc să folosesc și acest prilej pentru a mulțumi cetățenilor români care au dat dovadă de empatie și solidaritate deplină. Și, desigur, vreau să mulțumesc instituțiilor care au înțeles care le este responsabilitatea și au întreprins demersuri care să facă în așa fel încât să putem să participăm la astfel de evenimente ca cel de astăzi”, a declarat Nicolae Ciucă. El a mai spus că România a avut un rol esențial în ceea ce a însemnat asigurarea exporturilor de grâne din Ucraina, țara noastră jucând un rol important în stabilizarea fluxurilor agroalimentare la nivel european și global, perturbate de agresiunea Federației Ruse. „Putem spune, în acest moment, că, prin infrastructura din România, cea feroviară, rutieră, prin porturile de la Constanța și Galați, au fost exportate peste 6,5 milioane tone de grâne din Ucraina. Există în continuare planuri viitoare pentru a putea să facilităm deschiderea mai multor treceri de frontieră”, a declarat prim-ministrul României. El și-a exprimat încrederea că nu peste mult timp vor putea fi deschise și alte puncte de trecere a frontierei cu Ucraina.