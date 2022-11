La Vicovu de Sus – Crasna

Premierul Ucrainei, Denys Shmyhal, a solicitat României să recunoască oficial Rusia ca stat sponsor al terorismului. Denys Shmyhal a fost prezent, joi, alături de premierul României, Nicolae Ciucă, la redeschiderea Vămii Vicovu de Sus – Crasna. Denys Shmyhal a arătat că deschiderea acestui punct de trecere a frontierei are loc într-o perioadă foarte dificilă pentru Ucraina, „adică în perioada când agresorul distruge toată infrastructura critică a Ucrainei, mai ales că se apropie iarna”. El a spus cu Ucraina îi este recunoscătoare României pentru susținerea integrității teritoriale și suveranității acestei țări. „România ne susține foarte activ în lupta împotriva agresorului, România susține ideea formării unui tribunal internațional, România ne susține pe parcursul nostru spre viitor. Am fi foarte recunoscători părții române dacă ar recunoaște la nivel oficial Rusia ca stat sponsor al terorismului și ne-ar susține în inițiativa noastră de a exclude Rusia din OCEMN (Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră)”, a precizat șeful Executivului ucrainean. Denys Shmyhal a mai declarat că ucrainenii sunt recunoscători părții române și pentru disponibilitatea de a se implica în reconstruirea Ucrainei, în special în regiunea Novopetrovsk.