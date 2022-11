La Tallinn

Parteneri din mai multe țări, printre care și România, au participat recent în Estonia, la Tallinn, la un curs dedicat activităților cu tinerii. Este vorba de formarea „Projectlab - how rural youth workers can use international youth work to work with refugees and emigrants”, la care au participat 20 de „lucrători de tineret” din Estonia, Irlanda, Germania, Turcia, Azerbaidjan, Finlanda, Franța și Romania (doi reprezentanți). Unul dintre reprezentanții României a fost prof. Mihaela Calistru, de la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava.

Am aflat de la prof. Mihaela Calistru că acest curs a fost foarte bine structurat, cuprinzând „prezentări Power Point, jocuri de rol, activități interactive și exerciții <de spargere a gheții> care au contribuit la o cunoaștere mai bună a participanților. Trei formatori de excepție, Mirjam și Kai de la Agenția Națională Estonia și Henk - Slovenia au prezentat programul Erasmus+, Salto -Youth și Corpul European de Solidaritate. Programele speciale dedicate muncii de tineret: <Schimb de tineri>, <Mobilități pentru lucrători de tineret> și <Parteneriate strategice> au fost exemple de bune practici din cadrul proiectelor desfășurate și realizate de formatori”.

Participanții au primit și Ghidul ,,Embrancing Diversity”, pentru consultare și pentru „gestionarea diversității în fiecare caz în parte”. „O atenție deosebită s-a acordat proiectelor de incluziune pentru tineri cu oportunități reduse, <fewer opportunities>. Formatorii ne-au explicat că pentru ca acești tineri să aplice cu adevărat la programele noastre, să se implice și să învețe din acestea, trebuie să ne asigurăm că și conținutul, și forma a ceea ce oferim reflectă nevoile și experiențele participanților. Tinerii din mediul rural sau tinerii refugiați din statele de conflict și război sunt exemple de grup țintă pentru aceste proiecte. Acest curs a creat o punte de legătură între parteneri din mai multe țări, cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare”, a mai spus prof. Mihaela Calistru.