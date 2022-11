Prea rapid pentru Rapid

Mărturisesc că m-a luat ca din oală desfășurarea meciului dintre FCSB și Rapid. Dar eu ca eu, întrebarea e de ce i-a luat ca din oală pe fotbaliștii Rapidului? Emulația creată atunci când se schimbă antrenorul nu mi se pare că e o explicație care ține, nu venise nimeni nou, era tot Pintilii acolo, pe bancă, doar mai avansat câțiva metri. Iar ca duel între foști jucători, nu se poate spune că Pintilii a simțit mai bine ca Mutu tensiunea meciurilor mari. Și totuși profilul de jucător a contat. Fotbaliștilor de la FCSB li s-a insuflat răutatea în joc a lui Pintilii, au intrat gata să muște din adversari. Stilul emancipat al lui Mutu, de construcție cu pase de la portar, s-a văzut urcat pe garduri de un pressing agresiv care a culminat cu două goluri prea rapide pentru cât putea să ducă Rapidul! Am văzut și la echipe mai mari cum se prăbusește jocul ăsta de pase ca un castel din cărți de joc, trebuie să înțeleagă și artizanii lui că în unele momente e mai sănătos să lași domnia deoparte și să dai mingea departe. Nici asta n-au putut însă jucătorii Rapidului, după ce clacaseră deja o dată, Ioniță și Săpunaru degajând mingea în primul adversar la aceeași fază. De aici încolo a fost o singură echipă pe teren, cred că nici jucătorilor gazdă sau suporterilor nu le venea să creadă cât de simplu e uneori. Totuși, Săpunaru a ținut să ne arate că poate să greșească încă și mai grav decât ca execuție... Fiindcă a rata o preluare, un șut, o degajare, se mai întâmplă și unora mai tineri, însă a interpreta eronat o fază atât de simplă ca la golul 3 este impardonabil pentru un fotbalist trecut pe la Porto, câștigător de cupă europeană, internațional etc, etc. La un contraatac al celor de la FCSB, zona în care acționa Cordea era ținută sub control frontal de Grigore, iar alți doi jucători ai Rapidului deja strângeau jocul în aceeași zonă. În timpul ăsta, Săpunaru cobora cu om din dreapta, când, total ilogic, decide să-l abandoneze și să-l atace și el pe ”purtătorul de balon”! E ca o invitație la pasă în zona rămasă liberă în spatele tău, de ce ai face așa ceva?! Deși putea pasa într-o grămadă de feluri, Cordea i-a mai strecurat și mingea printre picioare, că Săpunaru se deschisese ca o floare la lumină. Tavi Popescu a finalizat frumos, din prima, dar treaba grea fusese făcută, în sensul că fusese făcută ușoară de căpitanul Rapidului.