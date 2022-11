„A doua șansă”

Mii de suceveni fără carte au profitat de încă o șansă la educație, în cadrul programului „A doua șansă”, demarat cu mai bine de 15 ani în urmă de Ministerul Educației, pentru tinerii și adulții care nu și-au finalizat studiile la timp.

În acest an școlar, 200 de suceveni s-au înscris în programul ”A doua șansă”, 47 pentru a urma clasele primare și 153 la nivel secundar inferior (până în clasa a X-a).

Unii dintre aceștia n-au fost niciodată la școală, în vreme ce alții au îngroșat statisticile abandonului școlar, renunțând la cursuri.

În 2022-2023, programul se desfășoară în cinci școli din județ: Școala Gimnazială Gulia; Școala Gimnazială Poiana Stampei; Școala Gimnazială „Grigore Ghica Voievod” Suceava; Școala Gimnazială Șcheia; Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus. Programul oferă posibilitatea continuării și finalizării studiilor obligatorii, fără a fi necesară întreruperea activității profesionale.

Potrivit Ministerului Educației, programul „A doua șansă” este implementat din 2004 și vine în întâmpinarea unei probleme des întâlnite în comunitățile defavorizate, și anume existența unui număr mare de persoane care au depășit vârsta legală de școlarizare, dar care nu și-au completat anii de școlarizare sau chiar nu au mers niciodată la școală.

La școală, la peste 60 de ani

La școala din Șcheia, programul se desfășoară din 2010, atrăgând suceveni din Vatra Dornei, Solca, Rădăuți, Sucevița etc.

Potrivit directoarei școlii, Ioana Smaranda Bahrincean, cei mai mulți vin la cursuri pentru a obține o diplomă de studii, fie pentru a le facilita intrarea pe piața muncii, fie pentru că le este solicitată de angajator.

„Programul are căutare în continuare, chiar merge mai bine decât la început. În acest an avem două clase, una de învățământ primar cu 20 de elevi și una de învățământ secundar inferior cu 36 de elevi. Media lor de vârstă este de peste 30 de ani, sunt elevi de la 14 la peste 50 de ani. Cel mai în vârstă cursant al nostru a avut peste 60 de ani, spre 70 chiar. Am observat că au devenit mai conștiincioși participanții la acest program, poate pentru că vor carte de muncă, angajatorul le cere o diplomă”, a mai menționat directoarea școlii din Șcheia.

La liceul din Vicovu de Sus programul se desfășoară de aproape 15 ani, școlarizând cursanți doar pentru ciclul liceal inferior.

Potrivit prof. Ana Chira, „sunt persoane care din cauza condițiilor materiale sau familiale nu au reușit să finalizeze școala la timp. Unii lucrează ca muncitori necalificați și vor să obțină diploma de 10 clase pentru a putea fi încadrați ca muncitori calificați, pentru un salariu mai bun. Media vârstei cursanților este undeva la 30 – 40 de ani. Majoritatea își dau interesul, mai sunt cazuri în care pleacă în străinătate apoi revin la cursuri. Vin persoane din comunele limitrofe, din Straja, Dornești”.

Cursurile se susțin în zilele de weekend și pe perioada vacanțelor, dar programul poate fi adaptat, având în vedere că majoritatea cursanților sunt persoane adulte, care au deja un loc de muncă.

Nu există limită superioară de vârstă pentru cei care doresc să se înscrie în acest program. Condiția este ca aceștia să fi depășit cu cel puțin 4 ani vârsta corespunzătoare clasei.

Cât privește anul școlar trecut, în program s-au înscris 253 de cursanți, numărul unităților școlare care au susținut școlarizare lor fiind tot de cinci - Școala Gimnazială Gulia, Liceul Tehnologic Vicovu de Sus, Școala Gimnazială ”Grigore Ghica Voievod” Suceava, Școala Gimnazială ”Dimitrie Păcurariu” Șcheia și Școala Gimnazială nr. 3 Vicovu de Sus. Dintre cursanți, au promovat programul aproape jumătate.

Școlarizați cu fonduri europene

De asemenea, potrivit datelor transmise de Inspectoratul școlar Județean (IȘJ) Suceava, sunt 79 de cursanți în proiectul POCU, RESTART - reintegrare în educație, start pentru carieră. Acesta se desfășoară la Școala Gimnazială Nr. 3 Vicovu de Sus; Liceul Tehnologic „Oltea Doamna” Dolhasca; Școala Gimnazială Șerbăuți.