Părerea lui Dan

În democrația ateniană, prima din istorie, „idiot” era numit cel care refuza să participe la viața, treburile și obligațiile cetății! Cu alte cuvinte, să fie cetățean în puterea cuvântului și nu o persoană individualistă, preocupată doar de sine și familia sa! O astfel de persoană ce neglija „puterea poporului” (demos = popor, kratos = putere) era tratată fără respect, marginalizată pentru că prin atitudinea sa sabota cea mai bună formă de guvernare pe care a cunoscut-o omenirea!

În zilele noastre, cel care se situează maiestuos deasupra „mizeriei” din politică (de partid, economică, administrativă, legislativă, etc.) se consideră (și de multe ori este apreciată!) ca o persoană elevată, cu preocupări de elită în profesie și viața cotidiană! Consideră sub demnitatea sa să se „coboare” la nivelul celor ce vor (sau, mai des, au un interes propriu!) să „urnească căruța din drum” și să o îndrepte un scop normal, ce efect pozitiv asupra locuitorilor. Nu se „murdăresc” în dispute cu cei implicați puternic în viața cetății pentru că sunt guralivi, dispuși la jigniri și „miștocăreală” de mahala și refuză orice sugestie pentru că „știu mai bine”! Sub aceste motive îi înțeleg, chiar dacă nu-i aprob. E greu să te exprimi dacă interlocutorul urlă să te acopere! V-ați întâlnit cu asta, sigur!!

Efectul acestei atitudini este groaznic și nu doar sub aspectul „politicii de cadre”, unde este catastrofal !! Cei calificați și dotați intelectual „nu se bagă” și asistăm la accederea în funcții de decizie a unor nechemați, în cel mai bun caz! Și nu sunt „unii”, ci majoritatea! Și apoi ne minunăm că tot dau cu oiștea în gard de nu mai este nici o ostreață întreagă și năvălesc turmele cu berbecii sau bizonii în frunte pe „toloaca” comunității statale!

Nu a fost așa după 1990! Personalități de vârf, membri ai Academiei Române, iluștri profesori universitari, oameni de cultură și artă de prestigiu erau angrenați activ în viața democratică ce debutase în România! Erau inclusiv membri ai CPUN , un fel de „divan ad-hoc” de sfârșit de secol XX!

Lipsa de experiență și ideile sau comentariile excentrice erau prezente și dădeau „sarea și piperul” unui început de drum care ne preocupa pe toți; stăteam ca huhurezii nopți la rând la televizor urmărind dezbaterile!

Cine și ce a determinat replierea celor care sunt vârfuri în meseria lor din participare în non-implicare în cotidian? În primul rând liderii de partide, pentru că personalitățile deosebite nu sunt deloc comode! Refuză să recite „poezia de la partid” către masele de votanți! Refuză să-și pună cizme de cauciuc și să participe la „munca de partid” în teritoriu! Nu ascultă „extaziați” zicerile șefilor politici, ba chiar râd de ei! Această ultimă atitudine ar fi, după mine, păcatul capital, greșeala politică fundamentală! În consecință sunt trași pe dreapta de „lideri” și vor comenta viața politică în stilul „Academia Cațavencu”!

Neimplicarea elitelor a dat curaj celor mediocri, celor fără scrupule sau celor total nepregătiți să revendice pozițiile de decizie și să le obțină! Consecințele le simțim toți, dar mai ales cei care înțeleg realitatea (tot mai puțini!) și au … alternative, dar nu-i interesează pe diriguitori! Șefilor le este bine așa! Noi contăm??

Până la urmă noi promovăm persoane care elaborează teze de doctorat la umbra tancului în teatre de război! Vecinii bulgari s-au orientat spre absolvenți de Harvard! Care va fi viitorul fiecăruia? Fără comentarii!

Dan Strutinschi

P.S. 1 S-au extins zonele de parcare cu plată de pe marginea șoselelor! Efectul imediat? Șmecherii au plecat spre zonele netaxate, creând o aglomerație permanentă! Ce face Poliția? Meditează?

P.S. 2 Lenin numea socialiștii francezi, care-i susțineau involuntar crimele, „idioți utili”! Rusia susține financiar „agenți de influență” din lume cu sume imense de bani, inclusiv în România! Și în Suceava? Numai că pentru România aceștia sunt „idioți inutili”, agresivi, păguboși și antiromâni!!