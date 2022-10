În culisele unui concurs de culturism

La sfârșitul săptămânii trecute a avut loc la Casa de Cultură Suceava cea de-a cincea ediție a Semtex Grand Prix, concursul de culturism cu cele mai mari premii în bani din România, așa cum a anunțat organizatorul Cristi Tcaciuc.

Au fost în jur de 100 de sportivi înscriși în competiție, printre cei mai buni din România, evenimentul fiind transmis în direct pe site-ul ziarului nostru, www.monitorulsv.ro.

De altfel, înregistrarea video a concursului poate fi urmărită pe canalul de YouTube al Monitorului de Suceava.

O echipă a ziarului nostru a fost în culisele acestei competiții, realizând un reportaj video de cealaltă parte a cortinei, din backstage. (video pe YouTube / #cevaltceva)

Pizza, eclere și sucuri și povești cu băieți slabi ori supraponderali

Prima imagine care ne-a surprins atunci când am intrat în culisele Semtex Grand Prix a fost cea a zecilor de cutii cu pizza, eclere, ciocolată de casă și baxuri de cola.

Am aflat că toate acelea aveau rolul de a-i “încărca” pe sportivi înainte de a intra pe scenă.

După luni de zile în care s-au privat de carbohidrați și au tot redus porția până aproape de limită, puțin zahăr înainte de a-ți încorda mușchii în fața spectatorilor, dar și a comisiei de arbitri, “îți crește moralul, energia, te ajută la o pompare mai bună și o vascularizare mai proeminentă”, mă lămurește chiar unul dintre sportivi.

Un alt rol al bufetului din culise este de a începe acel “porn-food” după ce sportivul iese de pe scenă și, după luni întregi în care a mâncat piept de pui, pește, broccoli și orez, își face de cap cu toate bunătățile de care s-a ferit în perioada de pregătire.

Pentru mulți, festinul ține doar câteva luni, pentru că încep pregătirile pentru un nou concurs.

“Eram complexat de faptul că eram prea slab”

Am stat de vorbă cu o parte dintre sportivi și mulți ne-au povestit că au ajuns în sala de forță fie pentru că erau prea slabi ori supraponderali, fie pentru că au vrut să arate ca băieții din paginile revistelor de culturism.

Au mers la sală și de atunci nu s-au mai oprit din a “trage de fiare” și a-și construi corpuri de invidiat. O mare parte dintre ei și-au făcut din asta un job și sunt antrenori personali. Însă sunt și mulți care au meserii diverse și mersul la sală e un al doilea serviciu.

De exemplu, Nagy Sandor e din Oradea și e farmacist. Sală face de mult, dar de zece ani e în circuitul competițional. Cristian Ștefan a venit la concursul de la Suceava tocmai de la Sf. Gheorghe. E inginer IT și participă la competiții de culturism din 2013, având în palmares, de exemplu, cinci titluri de campion național și un titlu de vicecampion balcanic.

Radu Petengheae pompier la Gura Humorului, Florin Dogaru, campionul de anul trecut al Semtex, e profesor de educație fizică la Reghin, Marius Onișoară e polițist la Bistrița. Soția e cea care îl dă cu cremă înainte de a intra pe scenă. Ocupația ei: polițistă.

Gabriel Sel e din Baia Mare și mi-a povestit că a intrat prima oară într-o sală de fitness acum 14 ani: “Era în toamna anului 2008. În acea perioadă jucam fotbal și eram complexat de faptul că eram prea slab”. Acum a participat la cea mai grea categorie din concurs, cea de +90 de kilograme.

Florin Adrian Neacșuare 30 de ani și de 15 ani merge la sală. Cum arăta în prima zi de sală? “Aveam 59 de kilograme. Când am făcut 60 de kilograme am fost cel mai fericit adolescent”, povestește Florin.

Ilie Laurențiua venit de la Găiești și le-a promis fetițelor lui că va veni acasă cu o medalie (lucru care s-a și întâmplat).

Suceveanul Andrei Cîmpan făcea parte din staff-ul tehnic și se ocupa cu organizarea intrării sportivilor în scenă. Aflat în plină pregătire competițională pentru Campionatul Mondial din Spania, de la începutul lunii viitoare, tânărul sportiv (campion european și mondial) era singurul neinteresat de mesele pline cu bunătăți. “Pentru mine sunt detergent!”, glumea Andrei.

Colegul său din staff, Doru Molorciuc, e și el un exemplu. A slăbit aproape 70 de kilograme și a ajuns la 52 de ani campion național de culturism.

Fetele-n bikini

Ediția din acest an a Semtex Grand Prix a cuprins și trei categorii pentru doamne și domnișoare: Bikini Fitness (166, respectiv +166) și Wellness.

Monica Pasculeae din Popești-Leordeni și face fitness de aproximativ 10 ani, după ce inițial a trecut pe la balet și dansuri. De șase ani participă la competiții și aproape de fiecare dată a ieșit pe podium, având două titluri de campioană națională.

Ioana Grădinariue de la Gherla. Face sport de 9 ani, iar la competiții merge de aproximativ trei ani. E proaspăt campioană națională și are deja un card Pro Elite și un titlu de campioană balcanică.

Angy Hutopilăe de loc din Moldova Sulița, dar s-a mutat de ani de zile la Londra, unde face a doua facultate, după cea absolvită, cu tot cu master, la Suceava. De 10 ani are mersul la sală în programul zilnic și a participat duminică la categoria Bikini.

Din păcate, n-am apucat să stăm de vorbă cu toate concurentele, pentru că sunt convins că am fi aflat și alte povești de viață interesante.

Cerere în căsătorie pe scenă, în timpul probei

Un moment inedit a avut loc chiar în timpul categoriei Men Physique, când unul dintre cei 9 concurenți pe scenă și-a cerut iubita în căsătorie. Viitorul mire, Cătălin Emil Roman, a pus la cale toată surpriza împreună cu organizatorii. Iubita concurentului a fost chemată pe scenă sub pretextul unei fotografii cu concurentul, iar când prietenul ei s-a pus în genunchi și a scos inelul abia și-a mai putut stăpâni lacrimile.

Iar răspunsul a fost un „Da!” cu vocea înecată de emoție.

Două categorii câștigate de suceveni

Printre cei aproape 100 de concurenți s-au numărat și mai mulți suceveni.

Doi dintre aceștia au reușit să câștige categoriile la care au participat.

Robert Gabriel Cotos, originar din Falcău-Brodina, e antrenor personal la o sală din Suceava. Își amintește că a intrat pentru prima oară în sala de fitness în clasa a XII-a, după ce inițial a jucat fotbal la Liceul cu Program Sportiv Suceava. “După câteva luni au început să apară rezultatele, fapt ce m-a motivat să continui și să am încredere în mine”, povestește Robert. A început să meargă la concursuri din 2021 și a obținut până acum locuri pe podium.

Înainte de Semtex, a fost la o cupă la Oradea, unde a obținut locul 1 la categoria 75 kg.

Duminică, pe scena Casei de Cultură, a participat la două categorii, Seniori 70 kg și Classic Physique 175. La prima categorie a fost desemnat cel mai bun de comisia de arbitri, iar la a doua categorie a ieșit pe locul al III-lea.

“M-am apucat de acest sport acum șase ani, pentru că eram foarte slăbuț”

Un alt sucevean care s-a impus la categoria sa, una destul de disputată, a fost Adrian Popovici (27 de ani), care a fost desemnat cel mai bun dintre cei zece concurenți de la Classic Physique +175.

“M-am apucat de acest sport acum șase ani, pentru că eram foarte slăbuț. La început făceam exerciții pe acasă, iar apoi am început să merg la sală”, povestește Adrian. Voia să pună doar puțină masă musculară, însă a început să-i placă tot mai mult, până când a ajuns să concureze. Chiar dacă primele sale participări în competiții, la Men’s Physique, ulterior la Classic Physique, nu i-au adus nici un rezultat, Adrian nu a renunțat. S-a întors în sală și a continuat să tragă de fiare și să urmeze cu strictețe o alimentație corespunzătoare. Și la un an distanță au început să vină rezultatele. Un loc 1 și un loc 2 la un important concurs de la Sibiu, iar zilele trecute locul 1 la Semtex Grand Prix. “Pentru mine tot drumul acesta, de la început până-n prezent, a fost o adevărată lecție de viață, de unde am învățat foarte multe, precum și faptul că atunci când ești dedicat 100% în ceea ce faci, inevitabil vor veni și rezultatele mai devreme sau mai târziu”, spune Adrian.

Profesorul de sport care “bate” tot

Campionul ediției de anul trecut, Florin Dogaru, din Reghin, a participat și în acest an la Semtex Grand Prix și, cu câteva kilograme în minus față de competiția din 2021, a câștigat categoria Seniori 90 kg (în 2021 participase la +90 kg).

La Open, finala finalelor, acolo unde s-au întrecut câștigătorii categoriilor 70 kg, 80 kg, 90 kg, +90 kg, lupta a fost foarte strânsă între Florin Dogaru și Lucian Borza, din Mediaș (câștigător la +90 kg). În cele din urmă, scorul a fost foarte strâns, doi dintre arbitri desemnându-l pe Borza câștigător, ceilalți trei pe Dogaru. De altfel comisia a fost una formată din nume mari ale culturismului românesc, inclusiv antrenorul lotului național al României, Francisc Andrasoni.

Astfel, profesorul de educație fizică a plecat cu marele premiu de 2500 de dolari SUA, plus încă 500 de dolari, pentru locul I la categoria 90 kg. Rezultatul de la Suceava vine la scurt timp după ce același Dogaru a luat în urmă cu câteva săptămâni și Open-ul la Pro Nutrition Grand Prix (Dej).



Florin Dogaru trage de fiare de aproape 18 ani și are peste 50 de competiții la care a participat. Multiplu campion național și de trei ori locul III la Mr. Olympia Amatori.

Câștigătorii categoriilor

Culturism Masters Open - Marius Eduard Antohe

Culturism Open Juniori - Marian Ioniță (Fetești)

Culturism Seniori 70 kg - Robert Cotos (Rădăuți)

Culturism Seniori 80 kg - Velici Ovidiu ( Arad)

Bikini Fitness 166 - Ioana Grădinariu (Gherla)

Bikini Fitness +166- Ana Cristina Savici (Piatra Neamț)

Culturism Seniori 90 - Florin Dogaru ( Reghin)

Culturism Seniori +90 kg - Lucian Borza ( Mediaș)

Classic Physique 175 - Cosmin Stăncescu (Pitești)

Classic Physique +175 - Adrian Popovici (Suceava)

Welness Open - Ana Cristina Savici (Piatra Neamț)

Men Physique 175 - Ionică Adrian Iela (Caransebeș)

Men Physique +175 - Marian Lungu (Botoșani)

Cel mai bun program liber - Sorin Sprânceană (Neamț)

OPEN - Florin Dogaru