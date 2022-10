Soluție

Bărbatul care a incendiat mașina educatoarei care lucra la Grădinița cu Program Normal din Bosanci, trimisă în judecată pentru că ar fi abuzat sexual trei fetițe minore, și-a aflat marți pedeapsa. Judecătoria Suceava l-a găsit vinovat pe Sorin Ieremie pentru comiterea infracțiunii de distrugere și l-a condamnat la 1 an și 4 luni de închisoare cu suspendare sub supraveghere și un termen de supraveghere de 2 ani. În această perioadă, bărbatul are și o serie de obligații, iar dacă le va încălca pedeapsa se poate transforma în una cu executare. Instanța a mai decis ca bărbatul să-i plătească educatoarei Maria Podolak și suma de 5.000 de lei cu titlu de daune morale. Soluția nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Suceava.

Pe 7 decembrie 2021, după ce a aflat că cele două fiice minore pe care le are și care frecventau cursurile grădiniței din Bosanci au fost abuzate sexual, bărbatul a decis să se răzbune. Acesta a incendiat autoturismul marca Dacia Sandero care aparține educatoarei și care era parcat în cartierul Obcini, din municipiul Suceava. Autorul incendierii a fost prins la mijlocul lunii decembrie a anului trecut și a stat arestat până la finalul lunii ianuarie 2022, când a fost pus în libertate sub control judiciar. Cu ocazia cercetărilor, bărbatul a dezvăluit și motivul care l-a determinat să recurgă la acest gest. Mai exact, el a vrut să se răzbune pe educatoare pentru ceea ce le-ar fi făcut fiicelor sale minore.

În baza acestei informații, polițiștii și un procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava au extins cercetările. Maria Podolak a fost pusă sub urmărire, iar înainte de a fi reținută anchetatorii au efectuat și percheziții la domiciliul acesteia, dar și la grădinița din Bosanci, de unde au ridicat probe pentru documentarea cazului. Educatoarea a fost trimisă între timp în judecată, iar procesul a început la Judecătoria Suceava, iar acuzația pentru care trebuie să răspundă femeia este de ”viol”. Mai exact, Maria Podolak este acuzată că ar fi abuzată sexual trei fetițe cu vârste cuprinse între 3 și 7 ani.

Totul a ieșit la iveală după ce fetița de trei ani a unei familii din Bosanci a avut coșmaruri prin somn. Părinții s-au alertat și au dorit să afle de la ce vin aceste spaime ale micuței. Cu ocazia discuțiilor au aflat că educatoarea Maria Podolak ar fi recurs la gesturi care nu au legătură cu normalitatea, cu atât mai puțin cu activitatea didactică. Mai exact, micuța s-a plâns că i s-ar fi băgat degetul în vagin, fapte care s-ar fi repetat de mai multe ori în baia de la grădiniță. Ulterior și sora fetiței, care urmează cursurile aceleiași grădinițe, le-a spus părinților că ar fi avut parte de tratamente similare din partea educatoarei. Potrivit datelor obținute de la persoane apropiate anchetei, examenul medico-legal la care au fost supuse fetele de 3 și 7 ani au arătat că agresiunea sexuală se confirmă. Mai mult, în ecuație a apărut și o a treia fetiță, care ar fi fost abuzată, la rândul ei, de femeia în vârstă de 51 de ani.