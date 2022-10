Trecere în revistă

Ion Lungu a ajuns în fotoliul de primar al municipiului Suceava în vara anului 2004 și de atunci a fost reales de alte patru ori. Așa se face că acum are în spate 18 ani și câteva luni de mandat, asta pentru că ultimele alegeri au fost decalate din cauza pandemiei de Covid. Edilul în funcție a caracterizat drept ”fructuoși” anii în care a condus destinele municipiului Suceava, asta în ciuda faptului că are ”cârcotași de serviciu”. În cele ce urmează, Ion Lungu a detaliat de ce crede că municipiul Suceava este pe drumul cel bun.

Au fost 18 ani eficienți pentru mine și pentru comunitate. Am mai spus, sunt mulți care sunt pasionați de povestea asta, am văzut că și în parlament este unul care filmează zi și noapte și la urmă stinge lumina. Nu stau după mine cu un cameraman. Dacă am avea o imagine exactă, și ar fi trebuit făcut, cum arăta orașul în urmă cu 18 ani și cum arată astăzi, eu zic că nu se poate compara. Modificările care sunt aduse în oraș, sunt câteva lucruri care s-au întâmplat – aceste recunoașteri la nivel internațional care nu au nici o influență subiectivă. De exemplu ”Destinație de excelență pentru municipiul Suceava”, selectarea orașului printre cele 100 de orașe inteligente din punct de vedere climatic, chiar ultimele barometre ale Băncii Mondiale în care arată că la anumite capitole suntem pe locuri fruntașe. Chiar la anumite capitole despre calitatea vieții, din câte îmi aduc aminte Suceava este orașul în care mulți ar dori să locuiască. Nu să trăiască, să locuiască, în sensul că locuințele sunt la prețul cel mai mic și sunt suficiente pe piață. Și chiar și la calitatea vieții. Asta arată că lucrurile în municipiul Suceava merg într-o direcție bună. Faptul că am luat premii an de an la toate competițiile la care am mers la nivel național, începând cu Asociația Municipiilor din România (AMR), în acest an de la asociația Smart City, în care premiul mare a fost luat de Primăria Suceava, competiția de proiecte Orașe durabile de la Ambasada Franței a fost câștigată de Primăria Suceava, arată că lucrurile clar s-au schimbat în orașul nostru. Mulți oameni care vin în oraș chiar pe linie de curățenie îmi fac complimente. Mulți povestesc că au venit la Suceava și au găsit un oraș frumos, curat, în linii mari așa este.

În fiecare zi mă rog pentru vrăjmași, când îmi fac rugăciunea mă rog și pentru ei

Vă spun, în premieră, că a venit la mine un adversar politic care mi-a spus că a fost la Brăila și la Constanța și mi-a zis că orașul nostru arată mult mai bine decât aceste orașe. Deci un adversar politic mi-a spus treaba asta. Sigur că sunt cârcotași de serviciu, eu n-am nimic cu dumnealor, eu în fiecare zi mă rog pentru vrăjmași, când îmi fac rugăciunea mă rog și pentru ei, dar indiferent ce aș face, nici dacă aș sta în cap tot nu e bine.

Într-o zi mergeam la apartament, în oraș, și mergând să duc sacul de gunoi la buncăr, mă întâlnesc cu o persoană în vârstă și îmi spune „Domnu primar, ce civilizat e acum cu platformele astea îngropate”. Lumea asta așa de ușor uită cum era cu buncărele înainte, mizerabile, curgea din ele, câinii scoteau gunoaiele. Noi am făcut un pas mare de civilizație prin gestionarea deșeurilor. Chiar săptămâna trecută am depus încă un proiect important pentru containere, cu acces pe bază de cartelă, acolo se va colecta pe cinci fracții, astăzi avem doar două. Aici sunt pe toate categoriile – sticlă, hârtie, plastice, biodegradabile etc. Aici trebuie să ne ajute și sucevenii, pentru că încă se mai întâmplă ca sucevenii să nu depoziteze gunoiul cum trebuie în aceste platforme îngropate și semiîngropate. Se discuta la nivelul AMR România să se facă o vizită la Helsinki, în Finlanda, să vadă acest model pe care noi îl avem implementat la Suceava. Dacă vă aduceți aminte când am inaugurat aceste platforme îngropate și semiîngropate a fost la Suceava ambasadoarea Finlandei. Le-am zis celor de la AMR să vină la Suceava să le vadă.

Nu mai spun că la discuție era și ministrul Mediului și a spus „cum să existe aceste platforme la Suceava și eu să nu știu de ele. Păi de ce nu m-ați invitat niciodată?” Dar, s-a amânat vizita.

Parcările subterane nu credea nimeni că o să le facem

Oricum orașul nostru s-a schimbat, uitați-vă și la sediul Primăriei Suceava, este unul modern, unul dintre cele mai moderne proiecte din țară, cu apă - sol pompe de încălzire, cu panouri fotovoltaice, o clădire care arată foarte bine. Apoi parcările subterane, nu credea nimeni că o să le facem. Nu prea sunt în orașele din România parcări subterane cum avem noi la Suceava. Sunt ale hipermarketurilor, mallurilor, dar ale primăriilor nu prea sunt.

Nu mai spun că erau voci care spuneau că o să se dărâme blocul turn, noi am consolidat tot acolo foarte bine, iar lucrurile sunt mai bune acum și pentru blocul turn.

Recent, domnul consilier Cușnir zicea să facem o parcare subterană la sensul giratoriu din Obcini înspre Gura Humorului. Din păcate, pe nici un exercițiu financiar nu sunt prevăzute parcări, deși noi am insistat.

Discutând cu ministrul Boloș și dând ca studiu de caz Suceava, mi-a spus că aș putea să prind parcarea de pe Ștefan Tomșa, să o alipesc de axul principal, în ideea în care noi desființăm niște locuri de parcare acolo pentru modernizarea drumului și să pot face o parcare în proximitate. La această parcare am putea găsi o posibilitate de finanțare.

Revenind la parcarea subterană din Obcini, eu cred că azi costă 10 milioane de euro.

Pe noi cele două parcări ne-au costat 8 milioane de euro pe fonduri europene. Dar să le faci prin credit sau din banii primăriei este aproape imposibil.

Rămân la ideea că mai fezabile sunt parcările supraterane, care sunt la jumătate de preț și poți să le urci pe verticală în măsura în care zona urbanistică permite și le faci cu 5, 6, 7 etaje, mărind capacitatea. De la 200 de locuri o faci cu 500-700 de locuri. Insist în continuare pe parcări supraterane.

Digitalizarea, dorită la Primăria Suceava

Clădirea teatrului, ruta ocolitoare, care este funcțională și spectaculoasă, este o altă realizare. A fost promovată de mine la vremea respectivă și mă bucur că a ieșit un lucru bun. Sunt multe orașe care nu au rută ocolitoare și Bucureștiul se chinuie să o continue. Și pe partea de învățământ, cu mici excepții, am văzut niște imagini săptămânile trecute care nu mi-au plăcut (n.a. – de la Colegiul Economic). Nici mie nu-mi venea să cred și am spus-o foarte clar, a fost clar o lipsă de implicare acolo. Numai cine nu a vrut nu a făcut modernizări la școli în această perioadă, dar nu mai comentez despre situația de la Colegiul Economic. Este o vorbă românească – Omul sfințește locul! Am investit în școli peste 100 de milioane de euro în această perioadă.

La fel, dacă discutăm pe zona de cultură. Am făcut clădirea Teatrului „Matei Vișniec”, am luat toate cele trei cinematografe la Primăria Municipiului Suceava – Arta, Burdujeni și cel din zona centrală. În Ițcani am făcut o clădire foarte frumoasă și mă bucur de faptul că sunt foarte multe activități culturale acolo și multă implicare a Școlii Gimnaziale Nr. 7 din Ițcani, care are acces acolo.

Sper ca pe aceste proiecte de digitalizare să reușim să aducem fibra optică și toate echipamentele necesare să se poată plăti și taxele locale de la Primărie și din Ițcani, astfel încât să nu mai vină oamenii în centrul orașului.

Tot în domeniul cultural, avem centrul Tradițiilor populare, acea clădire frumoasă, lângă sediul Poliției Municipale, care este o clădire destinată activităților culturale, păstrării obiceiurilor.

Parcurile Șipote și Zamca vor fi niște locații deosebite

La fel de important, au fost multe investiții pe zona de agrement, pe Tătărași, din lunca Sucevei, care este foarte apreciată de suceveni, cu toate ”eforturile” cârcotașilor lumea merge acolo și zilnic văd tineri acolo pentru mișcare, părinți cu copii, o zonă generoasă de 15 hectare, nu sunt mașini, nu te deranjează nimeni.

Mai avem pe proiect parcurile Șipote și Zamca, unde vor fi niște locații deosebite. Ștrandul municipal, unde se lucrează la partea de canalizare, este pe final. Asta este realitatea, s-a întârziat, dar se lucrează să aducem canalizarea în pantă cu stații de pompe pentru că nu s-a putut aduce pe strada Ștrandului sistemul clasic, deci trebuie să facem o stație de pompare.

Sala polivalentă este licitată, se lucrează la partea de proiectare, în jurul căreia vom construi un stadion nou

Singurul oraș din țară unde s-a făcut o centrală nouă de încălzire

La partea de încălzire, suntem singurul oraș din țară unde s-a făcut o centrală nouă de încălzire. Nu mai este nici unul după Revoluție.

Niște domni consilieri din mandatul trecut spuneau să nu mai vorbesc despre centrala asta că nu e a noastră. Mai bine că nu e a noastră, de unde am fi scos noi 100 de milioane de euro? Noi ne încălzim de la ea și ne încălzim ieftin.

Investiția a fost făcută, dar meritul nostru este că am aprobat, am avut curaj să luăm această decizie, e un parteneriat public – privat reușit, cunoscut la nivel național.

Am reabilitat ambele poduri peste râul Suceava, de la Burdujeni și de la Ițcani, două pasaje peste calea ferată, strada Cernăuți, care nu era funcțională de 10 ani înainte să fiu primar, era domnul profesor Nemeș, a murit și nu a mai apucat să vadă strada făcută, o lucrare destul de delicată, cu niște stabilizatoare pentru a împiedica alunecările de teren.

S-au inaugurat, cu sprijinul primăriei, 15 biserici noi

Au fost multe lucruri și nu exagerez că putem scrie o cărticică cu realizările din acești 18 ani. Eu sunt mulțumit.

Am ajutat unitățile de cult. Eu sunt un om credincios și, am spus întotdeauna, eu bani la biserici dau. Nu dau bani la biserică pentru preoți, eu banii îi dau pentru biserica lui Dumnezeu. Eu sunt un creștin, sunt un om care mărturisesc lui Dumnezeu și dau bani acolo. Au fost discuții în CL, nu am vrut să jignesc pe nimeni

Din buget 1% merge la culte, nu merge mai mult și cu acești bani puteam să facem alte evenimente, aduceam două personalități de muzică ușoară sau două trupe din afară și cheltuiam toți banii pe care i-am dat la biserică.

Eu cred ca am ținut un echilibru și cred că am făcut un lucru grozav. S-au făcut biserici noi. De când sunt primarul municipiului s-au inaugurat, cu sprijinul primăriei, 15 biserici noi, s-au sfințit, mai e Catedrala Nașterea Domnului, care e cea mai mare din țară după cea din București, care e și obiectiv turistic.

Din păcate, acolo avem o problemă, faptul că sunt acele case care strică imaginea catedralei, niște case care stau să cadă, care au niște proprietari care vor foarte mulți bani și sunt foarte scumpe. Primăria nu are bază legală să intervină în această situație. Din punct de vedere arhitectural, este o catedrală deosebită.

Pe lângă bisericile noi construite, am contribuit la consolidarea tuturor bisericilor vechi, începând cu Sf. Dumitru, Sf. Treime, Mirăuți, Turnul Roșu, a rămas un pic mai în urmă Sf. Nicolae.

Vă spun că aceste biserici sunt consolidate pentru încă 100 de ani, asta este realitatea și este de datoria noastră să predăm asta generațiilor care vin.

Avem o șansă deosebită să putem reabilita blocuri

La fel am avut întâlniri și cu pensionarii, cu persoanele cu care intru în contact, asociații de proprietari, în această campanie de reabilitare a blocurilor. Am mai făcut acest lucru, sunt făcute 1.000 de apartamente prin bani de la Guvern, acum avem bani de la UE. Aici avem o șansă deosebită să putem reabilita blocuri, să le pregătim pentru încă 100 de ani. De la caz la caz pot fi consolidate, mai în profunzime, depinde cum iese la expertiza la structura de rezistență etc.

Fac un apel la suceveni să fie de acord, mai ales că de această dată nu se ia nici un leu, nu este nici un fel de cofinanțare. La celelalte blocuri, prin program guvernamental trebuia să pună primăria și asociația de proprietari 40%, primăria a pus 30% și asociațiile de proprietari trebuiau să pună 10%. Nu puteam să-i scutim de tot. De această dată, pe noile scheme de finanțare, nu se cere cofinanțare.