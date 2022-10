Soluție

Duțu Cărpuș, un nume cunoscut mai ales sucevenilor mai în vârstă, și-a aflat joi pedeapsa finală pe care o are de executat într-un dosar în care a fost judecat pentru hărțuire și ultraj. Magistrații de la Curtea de Apel Suceava au dat verdictul și au stabilit o pedeapsă de 1 an de închisoare cu suspendare sub supraveghere și un termen de încercare de 3 ani. Judecătorii au mai stabilit că Dorin (Duțu) Cărpuș nu are dreptul de a se apropia la o distanță mai mică de 200 de metri de casa și de persoana vătămată, respectiv polițista pe care a sunat-o de aproximativ 30 de ori și i-a adresat jigniri, dar și amenințări. Mai trebuie spus că după acel episod care s-a petrecut la începutul lunii august 2021, Duțu Cărpuș a fost reținut și a stat aproximativ 5 luni în arest preventiv.

Duțu Cărpuș se afla în evidența noului ”Registru național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale”, pentru o infracțiune din trecut. Doar că, în baza noilor prevederi legale, acesta avea obligația de a se supune unui plan de supraveghere. Așa a ajuns o polițistă de la Biroul de Investigații Criminale Suceava la domiciliul acestuia. Bărbatul nu a fost găsit, astfel că polițista i-a lăsat o înștiințare, conform prevederilor legale. Pe înștiințare se afla și numărul de telefon al polițistei. Fiind vorba de o procedură standard, nimeni nu a bănuit că se va ajunge atât de departe.

30 de apeluri telefonice în aceeași seară, cu amenințări și injurii

”Din păcate, bărbatul de 64 de ani nu a înțeles necesitatea respectării condițiilor impuse de legislația în vigoare și nu a dat curs solicitărilor polițistului de caz, alegând în schimb să adopte un comportament neconform. În data de 6 august 2021, în intervalul orar 19:00-23:00, polițistul de caz din cadrul Biroului Investigații Criminale a primit aproximativ 30 de apeluri telefonice de la două terminale mobile, în care un bărbatul îi adresează cuvinte, expresii jignitoare și amenințări. Având în vedere aspectele sesizate, acestea au fost aduse la cunoștința procurorului de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, competent să cerceteze cazurile de acest gen”, a declarat la vremea respectivă comisarul-șef Ionuț Epureanu.

A doua zi, polițiștii au descins la domiciliul bărbatului. Acesta nu a dorit să deschidă ușa, astfel că s-a pătruns în forță. Polițiștii au ridicat din locuință șapte telefoane mobile și alte mijloace de probă.

Noul Registru național al poliției își propune să supravegheze atent toate persoanele cu cazier la infracțiuni sensibile

Poliția Română a operaționalizat ”Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor”.

Registrul se organizează și se ține de unitățile Poliției Române, prin structuri specializate în acest domeniu.

Registrul se constituie ca o evidență distinctă de cea a cazierului judiciar.

Reprezintă un mijloc de cunoaștere, supraveghere și identificare operativă a persoanelor care au comis infracțiuni privind traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile, infracțiuni contra libertății și integrității sexuale.

Persoanele înscrise în Registru au câteva obligații importante: de a anunța, în prealabil, organul de poliție pe raza căruia locuiesc, în cazul intenției efectuării oricăror deplasări din localitatea de domiciliu mai lungi de 15 zile, inclusiv cu privire la localitatea de destinație, scopul deplasării, perioada de deplasare și mijlocul de transport folosit, de a se prezenta la organul de poliție pe raza căruia își stabilesc locuința, pentru a comunica despre aceasta și a fi luate în evidență, în termen de cel mult 3 zile.

Nerespectarea obligațiilor constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.