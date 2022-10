Colegiul „Nicu Gane”

După doar o lună de la începerea noului an școlar 2022-2023, Asociația „Educație, Joc, Sens”, reprezentată de profesoarele Dana Anton și Anca Șoldănescu, a finalizat un nou proiect la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni: un Laborator de robotică, amenajat și dotat cu sprijin financiar din partea companiei Dedeman.

Noul Laborator de robotică a fost amenajat într-o fostă sală de clasă, la care au fost aduse îmbunătățiri capitale: a fost înlocuit vechiul tavan, a fost montat parchet nou și a fost realizată o nouă instalație electrică. Fiind un proiect mai complex, la amenajare s-a lucrat pe perioada verii, finisajele fiind realizate pe parcursul lunii septembrie.

Compania Dedeman a sponsorizat integral lucrările de amenajare și dotarea laboratorului cu aparatura necesară.

„Ne bucurăm să susținem educația în toate formele ei și sperăm să aducem viitorul cu un pas mai aproape de tineri, prin acces la tehnologie și inovație. Ne-am alăturat acestei inițiative, cu scopul de a încuraja și sprijini instruirea noilor generații, în spiritul dobândirii de competențe relevante pentru meseriile lumii de mâine”, a declarat Dragoș Pavăl, președintele companiei Dedeman.

Compania Dedeman nu este la prima acțiune de acest gen, întrucât la finalul anului 2021 a încurajat proiectul primei săli de clasă SMART de la colegiul fălticenean, la dotarea căreia a contribuit cu un televizor LCD de dimensiuni mari, apoi a susținut financiar transformarea într-o clasă SMART a sălii în care învață acum elevii clasei a X-a E.

Pe lângă aparatura specifică unui laborator de acest fel, noua sală a fost dotată cu tablă interactivă de tip smartboard, televizor LCD, videoproiector, imprimantă multifuncțională, laptop și tabletă grafică la catedră și sistem audio performant, astfel încât elevii să-și poată desfășura activitățile, având la dispoziție toate dotările necesare.

Elevii vor putea lucra cu echipamente de ultimă generație

Toate echipamentele au fost livrate și calibrate la începutul acestui nou an școlar, iar primii elevi au putut trece deja pragul Laboratorului de robotică, pentru a-l descoperi. Odată cu acest nou laborator, aceștia au posibilitatea de a participa săptămânal la cursurile practice ale Clubului de robotică, ce va fi coordonat de Dimitrie Filip – profesor de informatică la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni.

„Acest Club de robotică a pornit de la un opțional, pe care îl realizam cu elevii mei. Acum, beneficiind de acest Laborator de robotică modern, mă bucur că îmi voi putea desfășura activitățile cu elevii într-un cadru adecvat, care este și adaptat la cerințele specifice domeniului pe care îl descoperim împreună”, a declarat prof. Dimitrie Filip.

Fostă sală de clasă, transformată total

Prof. Anca Șoldănescu şi prof. Dana Anton sunt cele care au proiectat conceptul noului Laborator de robotică și au stabilit toate detaliile, de la culoarea galbenă, aleasă pentru var, până la dispunerea băncilor și dotarea cu aparatură digitală.

„Mi-am dorit acest laborator de robotică, deși sunt profesor umanist, și m-am implicat în amenajare, cu speranța că inteligența artificială, cu toate componentele sale care țin de robotică, va ajunge să-i domine pe cei care, în mod natural, consideră că nu avem nevoie de un astfel de laborator într-un Colegiu Național, în care învață mulți elevi interesați de o nișă aflată în continuă dezvoltare, la nivel mondial”, a declarat Anca Șoldănescu, profesor de arte plastice la Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni.

În mai puțin de un an, profesoarele Dana Anton și Anca Șoldănescu au atras fonduri și au realizat trei săli de clasă SMART, un laborator de engleză tematic („English Lab”) și, cel mai recent proiect, Laboratorul de robotică.

„Pentru mine, acest Laborator de robotică a fost cea mai mare provocare a inițiativei noastre de reamenajare a sălilor de clasă. Trecând peste faptul că am întâmpinat multe piedici din partea unor oameni cu o viziune limitată în ceea ce privește dezvoltarea elevilor noștri, dar cu multe pretenții, eu consider că realizarea acestui spațiu multidisciplinar aduce un mare plus Colegiului Național <Nicu Gane> din Fălticeni”, a declarant Dana Anton, președinta Asociației „Educație, Joc, Sens”.

Persoanele sau societățile interesate să facă donații, sponsorizări sau să contribuie la desfășurarea activităților Asociației „EDUCAȚIE, JOC, SENS", pot lua legătura cu prof. Dana Anton, la adresa de e-mail danaanton79@yahoo.com.