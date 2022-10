Pe teritoriul județului Suceava

Fundația Te Aud România desfășoară, în perioada septembrie-noiembrie 2022, proiectul „Integrare Fără Frontiere”, menit să sprijine integrarea socială în comunitate a aproximativ 200 de copii cu vârste cuprinse între 6 și 18 ani, din categoria copiilor refugiați ucraineni pe teritoriul județului Suceava.

Intervenția este sprijinită de Fundația United Way România, în cadrul granturilor de susținere a persoanelor ce se adăpostesc de război.

Directorul executiv al United Way România, Adriana Dobrea, a declarat că „integrarea socială, educația și sănătatea sunt cele trei mari domenii in care United Way România intervine pentru a asigura tuturor o comunitate prosperă. În colaborare cu Fundația Te Aud România, reușim să ajutăm atât la integrarea socială a refugiaților ucraineni din Suceava, cât și la educația, prin activități non-formale, a copiilor care au fugit din calea războiului. Suportul emoțional primit de părinți şi copii şi activitățile la care participă îi ajută să-și regăsească echilibrul și să se simtă bine-veniți în comunitatea noastră”.

Organizația humoreană s-a implicat încă din martie 2022 în a oferi sprijin refugiaților ucraineni de pe teritoriul României și nu numai, având mai multe proiecte care au însemnat intervenții punctuale sau sprijin pe perioada de tranzit prin România a acestora.

Pentru a realiza componenta de integrare socială și a preveni segregarea grupului țintă, proiectul „Integrare Fără Frontiere” va implica și 45 de copii și tineri din comunitățile locale ale județului Suceava. Activitățile directe cu beneficiarii au în vedere derularea de ateliere de educație non-formală, sesiuni de consiliere de grup cu părinți și copii, dar și desfășurarea a trei tabere de zi pe tematici ca Integrare prin sport, Sport și Artă și învățarea limbii engleze prin joc.

Președintele Te Aud România, Gabriela Popescu, declară că „activitățile non-formale și dezvoltarea socială prin sport sunt direcții importante ale organizației noastre, fapt datorită căruia ne-a fost ușor să integrăm acest grup vulnerabil în programele și campaniile fundației. Mă bucur mult că, odată cu derularea acestor intervenții, vom putea dovedi încă o dată rolul sportului de a rezolva numeroase probleme sociale, dacă acestea sunt organizate țintit și cu obiective clare în minte. Țin să mulțumesc pe această cale Fundației United Way, care sprijină acest proiect”. Fundația Te Aud România a fost înființată în decembrie 2014, cu scopul de a dezvolta și implementa programe de educație non-formală și dezvoltare socială prin sport pentru copiii și tinerii din mediile dezavantajate ale României.

