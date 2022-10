In memoriam

Victimele Holocaustului românesc au fost comemorate, joi, la Sinagoga Gah din municipiul Suceava, la inițiativa inspectorului școlar Daniel Hrenciuc, printr-o lecție de istorie care a durat două ore. Au participat zeci de elevi și profesori de istorie de la școli din municipiul Suceava – colegiile „Ștefan cel Mare”, „Mihai Eminescu”, „Ciprian Porumbescu”, „Dimitrie Cantemir”, școlile gimnaziale nr. 5 și nr. 10, de la liceul din Liteni, din Dumbrăveni și Pătrăuți. Au participat, de asemenea, profesorii universitari Sanda-Maria Ardeleanu și Florin Pintescu, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava.

Gazda manifestării, președintele Comunității Evreilor din Suceava, prof. Sorin Golda, le-a oferit celor prezenți câteva date despre sinagogă și despre specificul vieții religioase, amintind că tocmai s-au încheiat cele mai sfinte sărbători evreiești, Roș Hașana - Anul Nou religios, și Iom Kipur – Ziua Judecății sau Marea Iertare. „În cele 10 zile dintre Anul Nou și Iom Kipur evreii încearcă să fie iertați de păcatele știute și de cele neștiute de oameni, dar știute de Dumnezeu. Este o negociere destul de strânsă cu Dumnezeu, să fim înscriși în Cartea Vieții și să ne asigure viața pentru încă un an”, a spus prof. Golda. Acesta a explicat că victimele Holocaustului petrecut în teritoriile românești sunt comemorate la 9 octombrie pentru că în această zi, în 1941, a început deportarea evreilor și romilor din Bucovina în Transnistria. În memoria victimelor, profesorul Golda a spus rugăciunea Kaddish, parte din ritualul de doliu al evreilor, în ebraică și în românește.

Despre tragedia Holocaustului și necesitatea cunoașterii istoriei, pentru a nu repeta greșelile trecutului, a vorbit inspectorul școlar Daniel Hrenciuc. „Suntem astăzi aici pentru că aici trebuie să fim. Sinagoga face parte din viața noastră și am venit astăzi aici ca să ne comportăm ca cetățeni, așa cum ne pretindem. Nu avem dreptul să uităm această dramă. Trebuie s-o cunoaștem”, a afirmat profesorul Hrenciuc. În sprijinul toleranței și solidarității, el a amintit celebrul citat al pastorului Friedrich Niemöller: „Când naziștii au venit să îi ia pe comuniști, n-am scos o vorbă. Nu eram comunist. Când i-au arestat pe social-democrați, am tăcut. Nu eram social-democrat. Când au venit să îi ia pe sindicaliști, nu am protestat. Nu eram sindicalist. Când au venit să îi ia pe evrei, nu m-am revoltat. Nu eram evreu. Când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să-mi ia apărarea.”

Autor al mai multor cărți despre minorități și despre minoritatea evreiască din Bucovina, Daniel Hrenciuc a adus miercuri la sinagogă volumul „Cernăuți, Ierusalimul de pe Prut. O istorie a evreilor din capitala Bucovinei”, care a fost prezentat de prof.univ.dr. Florin Pintescu. Universitarul sucevean a vorbit despre Cernăuți, care în perioada interbelică era „al treilea oraș evreiesc din Europa”, despre personalitățile evreiești din Cernăuți, printre care poeta Rose Ausländer, scriitorul Paul Celan, tenorul Joseph Schmidt, dar și despre români care au salvat evrei și au primit titlul de ”Drept între popoare” din partea statului Israel. Printre ei, celebrul primar din Cernăuți Traian Popovici, care a salvat de la deportare și moarte 20.000 de evrei.

Profesorul Pintescu a subliniat necesitatea cunoașterii trecutului, a tragediilor care au marcat omenirea și a „exercitării continue a toleranței”. „Cu ce măsură dai, cu aceeași măsură primești”, a mai spus profesorul Florin Pintescu.