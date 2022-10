Sentință judecători

Un sucevean judecat pentru comiterea infracțiunii de cultivare și deținere de droguri de risc, pentru consum propriu, trimis în judecată de procurorii de la DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, a fost condamnat la o pedeapsă de 1 an de închisoare, pedeapsa fiind suspendată pe durata unui termen de încercare de doi ani de zile.

Magistrații de la Tribunalul Suceava au stabilit așadar că inculpatul, Dragoș P., nu trebuie să facă pușcărie, dar i-au impus, printre altele, prestarea a 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, în cadrul Primăriei municipiului Suceava.

Atrage atenția și unde trebuie să presteze munca inculpatul: ”în cadrul Primăriei Municipiului Suceava - administraţie publică - Sector cimitir Pacea – salubrizare cimitir (curăţenie alei şi spaţii verzi între morminte); sector prestări servicii – salubrizare spaţii verzi (parcuri şi locuri de joacă)”.

Inculpatul are de achitat și 16.000 de lei, sumă reprezentând cheltuieli judiciare, astfel că nu se poate spune că a scăpat chiar ușor din acest dosar.

Decizia Tribunalului Suceava va rămâne probabil definitivă, nefiind atacată cu apel.

Pe rolul Tribunalului Suceava sunt înregistrate la judecată foarte multe dosare de acest gen, care au obiectul „consum ilicit de droguri”. Este vorba așadar de suceveni prinși având asupra lor cantități foarte mici de droguri (de obicei canabis), care de regulă sunt doar consumatori. Aceștia sunt de obicei puși sub acuzare ca inculpați și apoi trimiși în judecată, chiar dacă pedepsele stabilite de instanțe sunt mici. Cei mai mulți sunt condamnați la achitarea unei amenzi penale ori primesc doar un avertisment scris.

Procurorii consideră și aceste pedepse importante pentru că cei vizați realizează gravitatea a ceea ce au făcut din punct de vedere penal (au totuși de trecut prin audieri, un proces cu cheltuielile inerente etc.) și în plus rămân și cu mențiuni în cazier, fapt care îi face pe cei mai mulți dintre ei să se gândească mai mult înainte de a relua contactul cu lumea drogurilor.

În cazul amintit mai sus, fiind vorba și de cultivarea de plante de canabis, judecătorii au aplicat o pedeapsă cu închisoarea, dar cu suspendare, și cu un termen de încercare în care inculpatul are impuse restricții și obligații de la care nu are voie să se abată (una dintre obligații este și cea legată de munca în folosul comunității despre care am detaliat mai sus).

Dacă pedeapsa aplicării unui avertisment este mai mult simbolică, amenzile penale neplătite se pot transforma ușor în zile de închisoare de executat. Cei mai mulți inculpați preferă însă să achite o amendă penală decât să primească o condamnare cu suspendare care rămâne în cazier.