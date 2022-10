Bătaie de joc

Bătaia de joc la care sunt supuși abonații de către ACET începe să devină o chestiune generalizată. După articolul în care am semnalat problemele reclamate de un angajat al ACET Rădăuți, un cititor al cotidianului ”Monitorul de Suceava” a dorit să aducă în atenție o altă situație. Este vorba de apa facturată la Liteni și despre care există date confirmate de un raport al Direcției de Sănătate Publică Suceava că este contaminată cu diferite bacterii. Elena Axinte a precizat că apa care este vândută de ACET la Liteni este neconformă de ani de zile, dar deși problema a fost semnalată, nu s-a întâmplat nimic. Mai exact, nu a fost luată nici o măsură pentru ca apa să nu mai fie contaminată. ”În 2020 noi am aflat din presă că apa pe care o consumăm nu este potabilă. Mai precis publicația Recorde a scris că în 2019 apa a fost contaminată cu bacterii coliforme, nitrați și colonii de bacterii care se dezvoltă la 22 și la 37 de grade Celsius. Anul acesta același lucru l-am aflat din raportul județean al calității apei potabile pentru anul 2021 al DSP Suceava. Aceeași problemă, aceleași depășiri ale nivelului maxim admis ca și în 2019. Probabil că mereu a fost așa și încă este. Tot din raportul DSP Suceava am aflat că nu există autorizație sanitară de funcționare. Ceea ce mi se pare grav este că administrația locală Liteni nu ne-a anunțat vreodată că apa nu este bună pentru consumul uman. Distribuitorul ACET Suceava ne-a taxat și ne taxează apa ca fiind potabilă. S-a vorbit despre apa contaminată și în ședința Consiliului Local Liteni de la sfârșitul lunii iulie 2022, doar că cei din administrație se prefac că nu știu, că nu există această problemă. Noi nu știm ce să mai facem. Ni se dă o apă murdară pe care o plătim ca potabilă, ceea ce nu este normal, ca să nu mai vorbesc de faptul că atunci când ne-am îmbolnăvit nu am pus-o vreodată pe seama apei. Vă mulțumesc și sper să ne ajutați!”, este strigătul de disperare al unei persoane de care ACET Suceava își permite să își bată joc. Iar în situația ei sunt toți locuitorii orașului Liteni racordați la sistemul de alimentare cu apă.

O hartă a zonelor cu probleme arată depășiri la diferiți indicatori și în alte comune sau orașe din județul Suceava, astfel încât nu se poate vorbi doar de un caz izolat. Cu toate că aceste aspecte au fost semnalate atât în presă, cât și de alte instituții abilitate, ACET a preferat să nu facă nimic pentru a remedia deficiențele și pentru a transmite apă potabilă către abonați la parametri optimi.