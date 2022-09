Modificare

Răsturnare de situație în cazul individului care a lovit în cap, cu sabia, un polițist de la serviciul de intervenție rapidă. Alexandru Huțuleac, din Rădăuți, a scăpat de pușcărie și a fost plasat în arest la domiciliu. Măsura a fost luată de un complet de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel Suceava și este definitivă.

Huțuleac, zis ”Duțu”, avea 4 ani și 8 luni de când stătea după gratii și pentru că dosarul în care este trimis în judecată nu s-a finalizat nici până acum mai putea sta arestat preventiv doar încă patru luni. În cazul în care Tribunalul Botoșani nu ar fi dat o soluție în aceste patru luni, rădăuțeanul urma să fie pus în libertate. Și asta pentru că articolul 239 din Noul Cod de Procedură Penală precizează că ”în toate cazurile, durata arestării preventive în primă instanță nu poate depăși 5 ani”. În acest context, avocații lui ”Duțu” au cerut de mai multe ori, de la începutul acestui an, schimbarea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, aspect care s-a și materializat în cursul lunii august. În cererile de schimbare a măsurii preventive, au fost invocate hotărâri ale CEDO, prin care se indică faptul că prelungirea procesului nu corespunde nici unui motiv acceptabil pentru deținerea unei persoane în cursul procesului pe o perioadă atât de îndelungată. Avocații au mai arătat că martorii din dosar au dat declarații incoerente, iar unii și le-au modificat, în timp ce alții și-au retras declarațiile date în faza de urmărire penală și au arătat că au fost constrânși sau speriați de organele de anchetă.

Se face referire inclusiv la declarațiilor martorilor direcți (cei trei polițiști care au intrat în casa lui Huțuleac) și se susține în continuare că ”Duțu” a fost trezit brusc din somn de loviturile de berbece și a crezut că este atacat de rivali. Aceasta este de altfel principala apărare a inculpatului, că nu a știut că cei care intră peste el în casă sunt polițiști, deoarece aceștia nu ar fi respectat pașii și procedurile legale. În plus, s-a mai invocat că toți ceilalți inculpați din dosar sunt în libertate, ba, mai mult, fără a avea vreo interdicție. Cu ocazia cererilor de schimbare a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, Alexandru Huțuleac s-a plâns de condițiile de detenție. A precizat că a fost în două penitenciare și cunoaște condițiile grele din arest. În plus, a precizat că acasă are un copil minor. El s-a angajat că în arest la domiciliu va respecta toate obligațiile instituite în sarcina sa, dar și faptul că nu are niciun motiv de sustragere de la cercetarea judecătorească, că a spus adevărul, că nu a cunoscut că va veni poliția la percheziție.

Ziua neagră care a schimbat în rău mai multe vieți

Polițistul Dan Ciprian Sfichi, de la Serviciul de Acțiuni Speciale, a fost la un pas de moarte după atacul din 5 decembrie 2017, ziua care i-a schimbat viața pentru totdeauna. El face și acum recuperare și a fost pensionat medical, neavând cum să mai lucreze în poliție.

În decembrie 2017, structurile de combatere a crimei organizate monitorizau de multă vreme o grupare de traficanți de droguri din zona Rădăuți.

Procurorii DIICOT au arătat că membrii grupării și-au intensificat de la lună la lună comerțul cu etnobotanice, context în care, la începutul lunii decembrie a anului 2017, s-au obținut mai multe mandate în baza cărora, în dimineața zilei de 5 decembrie 2017, polițiștii au descins la domiciliile mai multor suspecți.

Polițiștii de la Serviciul de Acțiuni Speciale, „mascații” poliției, au descins și la locuința lui Alexandru Huțuleac, zis „Duțu”. Important de precizat, din datele de anchetă ale structurilor de combatere a crimei organizate rezultă că Huțuleac a vândut etnobotanice unor clienți chiar în noaptea de 4 spre 5 decembrie. Marfa a fost vândută de acasă, din fața porții sale.

Aici avea să se petreacă un episod deosebit de violent, care a fost aproape de a se transforma într-o tragedie. După ce au strigat „Deschide! Poliția!” și au spart ușa de la intrare cu berbecele, trei polițiști de la Acțiuni Speciale au intrat în casa suspectului. Imediat după ce polițiștii au pătruns în casă, Huțuleac, care coborâse deja în hol și avea în mână o sabie de „samurai” (cu o lungime totală de 102 centimetri și o lamă cu formă curbată a tăișului de 72,6 cm), l-a lovit în „orb”, în zona capului, pe unul dintre polițiști. Dan Ciprian Sfichi a primit o lovitură extrem de violentă, care aproape că i-a despicat capul, deși acesta s-a apărat cu brațul. Polițistul a ajuns în stare foarte gravă la spital, inițial medicii fiind rezervați în privința șanselor de supraviețuire. Constituția robustă și viața sportivă l-au ajutat însă pe polițist să-și revină treptat, chiar dacă nu complet.

Intenție clară de a ucide

Huțuleac a declarat că a crezut că rivalii intră peste el în casă.

Procurorii DIICOT au reținut în rechizitoriul de trimitere în judecată intenția de a ucide, autorul lovind cu putere, în plan vertical, cu sabia ascuțită, fapt care nu prea poate fi contestat.

Alexandru Huțuleac a declarat că nu ar fi lovit cu sabia dacă știa că la ușa sa sunt polițiști. Acesta îl cunoștea pe polițistul Sfichi, care este tot din Rădăuți.

La aproximativ trei luni de la atac, la final de martie 2018, procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe Alexandru Huțuleac, în stare de arest preventiv, pentru infracțiunile de ultraj sub forma tentativei de omor, constituire de grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu produse știind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive, trafic de persoane și loviri sau alte violențe. Trimiterea în judecată s-a făcut într-un dosar mai complex, cu cinci inculpați, legat de traficul de droguri.

Procurorii s-au mișcat repede și pentru că un inculpat nu poate fi ținut în arest preventiv mai mult de șase luni de zile, dacă nu este trimis în judecată.

Acum problema s-a mutat în instanță, unde un inculpat nu poate fi ținut în arest preventiv mai mult de 5 ani de zile.

Alba-neagra în instanță cu dosarul lui ”Duțu”

Dosarul urma să fie judecat de Tribunalul Suceava, care însă și-a declinat competența spre o altă instanță competentă în grad, o decizie în acest sens luând Curtea de Apel Suceava. Așa a ajuns dosarul la Tribunalul Botoșani, însă trecuse deja aproape un an de la trimiterea în judecată.

La Tribunalul Botoșani au fost audiați martori și inculpați, doar că judecătorul care constituia completul a ieșit la pensie. Așadar, dosarul a fost preluat de un alt magistrat. Asta înseamnă că procesul s-a reluat de la zero.

Cum în dosar sunt trimiși în judecată cinci inculpați, pentru multiple infracțiuni, de la trafic de droguri la fapte cu violență, cu un număr mult mai mare de martori, procesul este într-adevăr unul complex.

În acest moment, încă mai sunt de audiat martori, astfel încât se estimează că nu se va da o soluție mai devreme de câteva luni, astfel încât există toate șansele să fie depășită perioada de 5 ani prevăzută de Noul Cod de Procedură Penală cu privire la durata arestării preventive.