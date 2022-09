Cursuri

Elevii suceveni pasionați de informatică au ocazia să aprofundeze materia în cadrul unor centre de pregătire pentru performanță, finanțate de eMAG, cel mai mare magazin online din România.

Centrele de pregătire la informatică din Suceava se află la cel de-al șaptelea an de funcționare, sub coordonarea prof. Mihaela Corina Ildegez.

Potrivit acesteia, cursurile sunt gratuite și sunt adresate elevilor de gimnaziu și de liceu.

„Înscrierile se fac până la data de 11 octombrie, pe platforma programului Hai la olimpiadă. Elevii nu vor susține admitere. Cursurile sunt gratuite și se vor desfășura sâmbăta, câte două ore. Anul acesta ne dorim să revenim în format fizic”, a menționat Ildegez.

Înscrierile se fac online, pe pagina Fundației eMAG „Nouă ne pasă”, la https://www.nouanepasa.ro/hai-la-olimpiada-centre-de-pregatire.

10 grupe în acest an

Înființat în toamna anului 2016, Centrul de pregătire pentru performanță în informatică „Hai la Olimpiadă!”, de la Suceava, a pregătit în cei șase ani de funcționare sute de elevi, mulți obținând rezultate foarte bune la concursurile și olimpiadele din domeniu.

„În fiecare an se înscriu circa 200 de elevi, dintre care rămân 100. Rezultatele au fost foarte bune, de la clasa a V-a la clasa a XII-a, au fost elevi care au fost premiați la competiții importante. Cursurile se desfășoară în intervalul octombrie - aprilie/mai, vor fi 10 grupe în total”, a mai menționat prof. Mihaela Ildegez.

Grupele de gimnaziu (clasele V-VIII și o grupă de pregătire a lotului județean) vor ține cursurile la Colegiul Național de Informatică „Spiru Haret” Suceava. O grupă de pregătire a elevilor de gimnaziu va fi organizată și la Rădăuți, la Colegiul „Eudoxiu Hurmuzachi”.

Clasele a IX-a, a XI-a, a XII-a și grupa de pregătire a lotului județean se vor pregăti la Colegiul „Ștefan cel Mare” Suceava, cei din clasele a X-a se vor pregăti la Colegiul „Petru Rareș” Suceava. O grupă pentru elevii de liceu va fi organizată și la Vatra Dornei, la Colegiul „Ion Luca”.

În acest an școlar, sub umbrela „Hai la Olimpiadă!”, vor funcționa 54 de centre de pregătire din 26 de orașe din întreaga țară, la matematică, fizică și informatică, sub îndrumarea unor profesori care au experiență pentru pregătirea la nivel competitiv. Programul lansat de eMAG vizează să ofere accesul la o pregătire superioară tuturor copiilor care au potențial și chemare pentru aceasta și, totodată, să îi motiveze și să-i pună în valoare pe profesorii care fac eforturi pentru a-i duce pe copii la nivelul maxim posibil de performanță.