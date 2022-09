Comportamentul celor din justiție depășește orice limită de bun-simț! Se propune un statut al magistratului (procurorii nu sunt magistrați; ei sunt ‟avocații” statului, acuzarea) care să-i exonereze de orice responsabilitate! Și ei sunt cei care propun statutul!?!

Se mizează pe înțelegerea greșită a independenței judecătorilor! Au ‟dreptul” să greșească flagrant (vezi verdictele CEDO, unde ne întrece doar Rusia la sancțiuni!) și nu suportă nici o critică, cu atât mai puțin o sancțiune! Unde se mai întâmplă? CSM sancționează ‟proști” precum Danileț sau Camelia Bogdan!

Au ‟dreptul” să-și stabilească singuri salariile (cele mai mari din sistemul de stat!), dar și modul de calcul al ‟pensiei speciale” care ajunge mai mare decât salariul președintelui republicii!

Se comportă (sau au fost ‟împuterniciți” de Băse – Macovei) precum Securitatea lui Ceașcă (vezi Portocală, dar și cei de la Oradea, Brașov, Craiova etc.), atât în postura de magistrați, cât și de procurori! Și milițienii din anii ’50 aveau mai multă ‟legalitate” în actele emise!

‟Colaborarea” (citește subordonarea) justiției în raport cu serviciile, inclusiv prin ‟protocoale secrete” este o rușine pentru toți cei care lucrează în sistem! Este de așteptat să vedem ‟subordonarea” în Coreea de Nord, nu într-un stat pretins democratic! Iar unele ‟personalități” (de toată mila) precum Codruța Kovesi, Lidia Stanciu, Augustin Lazăr etc. nu văd nici o problemă în ‟protocoale”! Ce ‟valori” are justiția!! Am remarcat că scandalul ‟protocoalelor” s-a stins și sunt sigur că funcționează și acum, chiar fără Coldea, Dumbravă și alți securiști! Serviciile din subordinea președintelui trebuie să controleze tot, inclusiv actul de justiție! Pentru că așa vrea el! Ca și Băse.

Protejarea celor de la putere este o altă ‟calitate” a justiției noastre! Furtul flotei a fost ‟anchetat” până a intervenit prescripția! Obținerea de case cu acte false s-a sfârșit cu retrocedarea imobilului, fără nici o consecință pentru făptaș! Cel care ar înapoia găina furată ar fi tratat la fel?

Am remarcat și niște voci ale normalității în justiție, precum doamnele Baltag, Gîrboveanu și altele! Dar majoritatea celor din domeniu tac, pentru că le convine de minune situația: salarii și pensii excepționale, lipsă de răspundere în cazul abuzurilor, un statut special în societate ca urmare a fricii pe care o transmit cetățeanului (nu respect!) etc.

O națiune fără o justiție eficientă și echidistantă este o națiune ‟eșuată”! S-a gândit și la justiție Herr Klaus când a zis că România este ‟stat eșuat”?

Cred (nu doar eu!) că drumul României spre o democrație reală trebuie să înceapă prin debarasarea de justiția post-sovietică! Politica are un rol decisiv! Iar independența justiției trebuie să se rezume la actul de justiție! Justiția nu este stat în stat, deasupra tuturor!

Un principiu fundamental al democrației este controlul reciproc al celor trei puteri în stat! Cine are curajul să înceapă acest proces de normalizare? Klaus, NU!

P.S. 1 Când se relatează la TV despre bătăile între grupuri de golani, prezentatoarele ne avertizează că vom fi afectați emoțional! Nu suntem! Atitudinea bleagă a poliției în aceste cazuri ne afectează!!

P.S. 2 Ministrul Justiției spune că pensiile speciale pentru cei din domeniu sunt pentru asigurarea independenței magistraților! Deci noi ceilalți suntem dependenți, slugi! Just! Ai sistemului pe care îl reprezintă și el! Câtă ticăloșie!!!

Dan Strutinschi