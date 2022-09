Majorări

Furnizorul de electricitate E.ON a notificat ACET SA Suceava, compania care asigură serviciul de apă și canalizare, că de la 1 octombrie a.c. prețul pentru un kWh va crește de la 1,8 lei, cât este de la 1 septembrie a.c., la 4,36 lei. Până la 1 septembrie prețul a fost de 1 leu/kWh și pe vechea legislație așa ar fi trebuit să rămână până la 31 martie 2023. Factura lunară pe care ACET o achită pentru energia electrică va crește astfel de la 2 milioane de lei la 6,4 milioane de lei, sumă care ar duce furnizorul de apă în incapacitate de plată. La această situație s-a ajuns în urma adoptării modificării măsurilor de compensare a prețurilor energiei electrice, adoptate de Guvern prin ordonanță de urgență în data de 1 septembrie a.c., cu aplicare imediată.

În actul normativ companiile furnizoare de servicii publice, precum operatorii de apă și canalizare, nu sunt menționate printre instituțiile care beneficiază de compensare, așa că vor fi printre cele mai lovite de majorări.

Directorul ACET SA Suceava, Ștefan Groza, a explicat, miercuri, că în țară mai sunt foarte puține companii care își asumă responsabilitatea să furnizeze energie electrică la consumatori de talia ACET, cel mai mare din județul Suceava, astfel încât la licitații nu se prezintă nimeni și operatorii de apă-canal sunt obligați să apeleze la ceea ce se numește „furnizor de ultimă instanță”. „De la 1 septembrie trebuie să plătim prețul pe care ni l-a dat E.ON în august, de 1,894 de lei/ kWh. Am făcut un act adițional la contractul vechi și e bine că au acceptat. După publicarea OUG, pentru că nu suntem prinși în anexă, ne-au anunțat că noul preț, de la 1 octombrie, este de 4,36 de lei/ kWh. Imediat după ce am aflat am făcut o videoconferință cu toți operatorii de apă din țară și am depus informări la ANRE, la Guvern, la Parlament și am explicat că trebuie să fim și noi incluși deoarece furnizăm un serviciu vital. Au spus că la adoptarea OUG în Parlament vor corecta acest lucru”, a declarat Ștefan Groza. Dar chiar și așa, în luna septembrie factura la electricitate oricum se va dubla.

Directorul ACET a dat exemple de operatori de apă-canal care n-au reușit să obțină prelungiri de contract de la furnizorii de electricitate și au ajuns astăzi la prețuri de 13 lei/ kWh, în Iași, Timișoara sau Baia Mare. Ștefan Groza și-a exprimat convingerea că guvernanții și parlamentarii „vor avea înțelepciunea” de a compensa electricitatea și pentru operatorii de apă astfel încât din octombrie sumele plătite „să fie suportabile și pentru noi, ca firmă, și pentru consumatorii noștri”. El a dat asigurări că ACET nu va crește prețul la apă și nici nu vor fi restricții în furnizarea apei. „Apa trebuie pompată, nu poți lăsa oamenii fără apă. Este un serviciu vital. Experiența ne-a demonstrat că restricțiile nu reduc consumul și, mai mult, afectează funcționarea sistemului. Oamenii tot atâta apă consumă, chiar dacă faci program. Își opresc în cadă, în bidoane, nu stau fără apă”, a mai spus Ștefan Groza.