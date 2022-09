Pericol public

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au luat măsura controlului judiciar, după 24 de ore de arest, față de un șofer băut care a fost implicat într-o tamponare. Atrage atenția în mod deosebit alcoolemia foarte mare a inculpatului, peste 3 la mie în sânge la prima probă recoltată.

În noaptea de 4 spre 5 septembrie, în jurul orei 0.50, Poliția municipiului Fălticeni a fost sesizată cu privire la faptul că pe strada Plt. Ghiniță a avut loc o tamponare, iar unul dintre șoferi este în stare de ebrietate.

Din cercetări a rezultat că un anume Nicolae Tomescu, în timp ce conducea un autoturism VW, a ieșit din incinta OMV fără a acorda prioritate unei Dacii conduse regulamentar. Impactul în sine nu a fost violent, soldându-se doar cu pagube materiale.

Doar că șoferul care a ieșit din benzinărie fără a se asigura era în stare avansată de ebrietate. După ce etilotestul a indicat concentrația de 1,56 mg/l alcool pur în aerul expirat, probele de sânge recoltate (cele care sunt probă la dosar) au indicat valorile de 3,19 g‰ la prima probă şi 2,94‰ la a doua probă.

Bărbatului pus în libertate, sub control judiciar, i s-au impus mai multe obligații și restricții de la care nu are voie să se abată în cadrul dosarului penal în care este cercetat pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui autovehicul sub influența alcoolului.