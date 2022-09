Iniţial, am vrut să pun şi un semn de întrebare la finalul titlului de azi. Oricum, ar fi fost doar o întrebare retorică, fiindcă dincolo de faptul că celor direct interesaţi e greu de presupus că le va cădea vreodată în mânăvreo bucăţică din rubrica asta, ei oricum n-ar lua niciodată în calcul niciun semnal venit din exterior, fiindu-le de ajuns propriile idei, cu cele două binecunoscute calităţi: puţine şi fixe! Fără îndoială, măcar în plan internaţional, fotbalul românesc trăieşte un moment de vârf al ultimilor ani! Zic asta, deoarece acum avem două echipe calificate în cupele europene (chiar dacă aceastăcalificare e în cea mai miloagădin cele 3 competiţii, una creată anume pentru că găinile blegi precum cele româneşti să se autosugestioneze că participă la fotbalul mare, fotbalul european!), chestie care nu ni s-a mai întâmplat de ani buni. Reamintesc că prin 2008 sau 2009 aveam 2 echipe în grupele Champions' League (una calificată direct, altadupă preliminarii) şi altele 2 în Europa League!... ăsta parcă nu ar fi un articol, ci un eseu science-fiction, nu-i aşa!? Sunt totuşi bucuros că pesimismul meu a fost demolat şi că în loc de zero sau, cum ziceam eu, maximum una, avem totuşi două calificate. Am văzut alaltăieri, în prima zi de competiţii europene, primele 8 meciuri. În afară de unul (Dinamo Zagreb - Chelsea) încheiat cu 1-0, dar în care se puteau înscrie 5 sau 6 goluri, că atacau cademenţii, în toate celelalte s-au înscris cel puţin câte 2 goluri, ceea ce vorbeşte de la sine despre spiritul ofensiv în care se joacă pe tot continentul. Uluitoare au fost cele 4 goluri înscrise de Shakhtar (echipăcare a jucat vreo 4 meciuri oficiale în total în acest an, până să înceapă preliminariile europene!,la Leipzig. Unde vreau să ajung? Păi, la ale noastre! Face cineva pariu că diseară ambele vor lupta ca turbate pentru câte un nenorocit de 0-0? Sunt convins că reîncepe coşmarul băgatului dosurilor în propria poarta... că dacă tot nu avem fotbal, măcar să facem Europa să râdă în hohote!