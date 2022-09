Campania „Packed with Hope”, prin care au fost distribuite 10.000 de rucsacuri copiilor ucraineni

Campania „Packed with Hope”

Fundația Te Aud România a derulat, în perioada 20 aprilie - 31 august 2022, campania „Packed with Hope”, prin care au fost distribuite 10.000 de rucsacuri copiilor ucraineni. Campania a fost inițiată de două edituri independente din Marea Britanie și implementată cu sprijinul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava.

Povestea genților tip rucsac pentru elevi ucraineni a început la sfârșitul lunii februarie, după cum ne-a povestit Gabriela Popescu, președintele Te Aud România, când Luca, un băiețel de 10 ani din Sud-Vestul Angliei (Dorset) s-a întors de la școală trist, în urma informării referitoare la izbucnirea războiului între Ucraina și Rusia. În loc să își facă tema, Luca a ales să se imagineze în papucii unui copil ucrainean, în dimineața primelor bombardamente. „Mami, trebuie să facem ceva să îi ajutăm pe acești copii”, îi spunea el mamei sale în timp ce îi înmâna șervețelul pe care a notat gândurile sale despre război.

Probabil că acea frază va rămâne cu Grace, mama lui Luca, pentru totdeauna. Impresionată de nivelul de empatie al băiețelului său, și-a canalizat toată atenția în a-i oferi un răspuns copilului.

Grace Cooper, directorul Little Toller Ltd din Marea Britanie, pentru următoarele șapte săptămâni, a adunat în jurul său oameni pentru a susține inițiativa care astăzi se numește „Packed with Hope”.

În luna aprilie a anului curent, au ajuns la Gura Humorului 10.000 rucsacuri cu elemente esențiale de igienă, articole educaționale și o carte dedicată despre război, pe înțelesul copiilor, tradusă în ucraineană. Rucsacurile au fost împărțite pe grupe de vârstă (0-4 ani, 4-8 ani, 8 – 12 ani, 12-16 ani), iar conținutul lor a fost oferit de un număr mare de companii internaționale, inclusiv „Hewlett Packard”. Însă, mai presus de orice, „fiecare rucsac conținea speranță și o mică bucățică din sufletul lui Luca”. Acesta a inspirat 10.000 de copii britanici să trimită un gând bun și o felicitare în conținutul rucsacului.

„Ghiozdanul speranței”, în călătorie

„În primul rând suntem foarte recunoscători că Te Aud România a fost organizația care a implementat acest proiect pe teritoriul României, dar și în afara acesteia, în Ucraina. Distribuția rucsacurilor a avut loc pe toată perioada primăverii și verii, cu ultimele mii de ghiozdane oferite acum, pe perioada verii, în pregătirea noului an școlar”, a povestit Gabriela Popescu, președintele Te Aud România.

Din cele 10.000 de genți tip rucsac pentru copii, aproximativ 4.000 au ajuns în Ucraina și alte 3.000 au fost distribuite prin punctele de trecere a frontierei din Sighet și Siret. Totodată, „ghiozdanul speranței” a ajuns și la București, dar și în județele Suceava, Maramureș, Iași, Brașov, Satu Mare, Constanța, Argeș, Galați, Vâlcea, Bacău, unde există tabere și/sau centre de refugiați.

„Prin intermediul organizației School in a Bag, am făcut cunoștință cu Gabriela Popescu și Te Aud România, iar Gabriela a fost de acord să se alăture proiectului și să devină partenerul nostru care să gestioneze distribuția rucsacilor. Am fost extrem de bucuroasă să primesc veștile de finalizare a distribuției. Succesul proiectului nu ar fi fost atins fără susținerea și determinarea organizației Te Aud România. Le mulțumesc pe această cale pentru sprijinul oferit copiilor în aceste vremuri incerte pentru ei”, a transmis, la final de acțiune, Grace Cooper, inițiatorul campaniei „Packed with Hope”.

Pentru că în această campanie umanitară a fost implicată și DGASPC Suceava, Nadia Crețuleac, directorul executiv al instituției, a transmis următorul mesaj: „Noi, cei care am fost prezenți în Vama Siret încă de la începutul războiului, am fost martorii discreți ai multor drame povestite de către refugiați, în majoritatea lor mame cu copii mici și minori neînsoțiți. Fiecare poveste pare desprinsă dintr-un coșmar ilogic și este foarte greu să ne imaginăm ce am face în locul lor, însă le-am oferit tot suportul și empatia noastră. Greu încercați, fără să cunoască limba sau măcar pe cineva din România, ghiozdanele tip rucsac date cadou pentru copiii ucraineni au fost primiți cu zâmbete calde de la fiecare copil care a primit darul oferit de Luca, mama sa și întreaga comunitate britanică implicată și au devenit un limbaj al empatiei, mai ales că fiecare rucsac era însoțit de o scrisoare de la un copil pentru alt copil”.

Am mai aflat de la cei implicați că această campanie a fost posibilă datorită colaborării de lungă durată pe care Te Aud România o are cu organizația „Piers Simon Appeal” din Marea Britanie, care desfășoară „School in a Bag”. Scopul acestui proiect este prevenirea abandonului școlar și a absenteismului școlar în rândul grupurilor vulnerabile, preponderent în mediul rural din județul Suceava, prin echiparea elevilor din comunitățile vulnerabile cu uneltele educaționale necesare.

Fundația Te Aud România a fost înființată în decembrie 2014, cu scopul de a dezvolta și implementa programe de educație non-formală și dezvoltare socială prin sport pentru copiii și tinerii din mediile dezavantajate ale României.