La Muzeul Satului Bucovinean

Primul eveniment al verii, organizat de Muzeul Național al Bucovinei, în minunatul decor natural al Muzeului Satului - „Lume, lume... hai la târg !”, a adus la un loc meșteri, artizani și anticari din întreaga țară, cu fel de fel de minunății lucrate de mâinile lor dibace, cu bunătăți pentru toate poftele dar și cu produse salvate de uitarea timpului, meșteșugit lucrate, uneori și recondiționate.

Evenimentul, desfășurat în intervalul 29-31 iulie, a reunit aproximativ 130 de meșteri și producători de bunătăți din toată țara și a avut parte de mii de vizitatori, suceveni și turiști, în fiecare zi.

Înșiruiți de o parte și de alta a ulițelor Muzeului Satului, printre frumoasele case din Bucovina, unii mai în soare, protejați de corturi, alții la umbra maiestuoșilor copaci, meșteri populari, creatori de obiecte artistice, hand made, anticari și producători de bunătăți (vinuri, sucuri, lavandă, trandafiri, miere, plăcinte, cozonaci, înghețată etc.) pentru toate gusturile și buzunarele, i-au așteptat pe vizitatori cu fel de fel de atracții, pentru toate buzunarele.

“<Lume, lume... hai la târg !> a devenit un eveniment tradițional, la câți ani a tot avut loc, exceptând perioada de pandemie, când nu s-a putut organiza. Este un eveniment care are loc în debutul lunii august – Luna Diasporei, în care nu există weekend fără un eveniment important – Motorfest, Festivalul de artă medievală, apoi revine rock-ul în Cetate, iar în ultimul weekend vom avea teatru în Cetate.

Pe 21 august vom avea o acțiune în cadrul programului <Basarabia salută Bucovina>, când vom avea un concert cu Frații Adhadov și Eugen Doga.

Iar în întreg județul avem pentru luna august evenimente, nu doar la Cetate, iar nu doar sucevenii, ci și turiștii sunt așteptați să participe”, a declarat vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă.

Invitat pentru a treia oară la Suceava, chef Cătălin Scărlătescu și echipa sa au gătit pentru cei prezenți produse gastronomice consacrate, dar și câteva noutăți.

„Târgul meșterilor populari este primul eveniment al verii, organizat de Muzeul Bucovinei. <Lume, lume... hai la târg !> propune publicului sucevean, și nu numai, produse diverse, artizanale, meșteșugărești ori care au temă tradițională, produse gastronomice, pentru cele de bucătărie fiind invitat chef Cătălin Scărlătescu.

În fiecare zi Ansamblul <Ciprian Porumbescu> a realizat mini-spectacole, cu tematică aleasă din mai multe zone geografice ale țării, iar spre deosebire de anii precedenți, acestea nu au mai avut loc pe scenă, ci prin diverse puncte din târg”, a explicat Emil Ursu, directorul Muzeului Bucovinei, organizator al evenimentului.

Spectacolele Ansamblului „Ciprian Porumbescu” s-au dovedit a fi foarte apreciate de vizitatori, care imediat se adunau cu sutele să-i vadă și să-i asculte, încât nici măcar ploile de duminică nu au reușit să-i țină departe de manifestare, venind în Muzeul Satului cu mic, cu mare, unii pe jos, alții „călare” (pe cai putere), ori cu microbuzul TPL de pe linia 7, care va circula spre Cetate în fiecare weekend, până la finele lunii august.

Ca orice eveniment de acest gen, de multe ori expozanții sunt la fel de interesanți precum realizările lor, fiind o plăcere să descoperi oameni cu multă cultură a tradițiilor, a istoriei noastre și a frumosului, în numeroasele sale forme.

O parte dintre ei au fost premiați acum, de către Emil Ursu și echipa de specialiști a Muzeului Bucovinei, alții vor avea această șansă dățile viitoare. Prezența lor s-a dovedit a fi un plus la fiecare ediție a târgului, la fel ca și apariția unor noi producători, an de an, dând vizitatorilor șansa să descopere atât lucruri cunoscute, pe care vor să le revadă, dar și elemente noi, interesante și fermecătoare. Lume, lume...