Reîntâlnire

A făcut performanță în toți anii de liceu, a fost laureat la competiții internaționale din Beijing, Sri Lanka, Ungaria etc., s-a remarcat constant prin rezultatele sale sclipitoare, prin muncă și inteligență, iar acum studiază la una dintre cele mai îndepărtate, dar și mai atrăgătoare destinații de studii.

Olimpicul internațional David Turturean studiază fizica la MIT - Massachusetts Institute of Technology – în Statele Unite ale Americii, instituție care a dat lumii unele dintre cele mai valoroase minţi, de la premieri, la deţinători de premii Nobel (peste 90 de premianți).

A terminat anul I, iar în scurta vacanță pe care programul i-a permis-o s-a întors acasă, la Suceava.

Profitând de asta, am stat din nou de vorbă cu David, curioşi să aflăm care sunt impresiile lui despre viaţa de student la una dintre cele mai prestigioase universități din lume.

„Sunt 10 luni de când nu am fost acasă, am stat aici aproape trei săptămâni, iar acum mă pregătesc de plecare (n.r. – vineri). Mi-am revăzut rudele, prieteni, foști colegi, profesori. Am fost prin Maramureș, am stat fără semnal pentru câteva zile, lucru care m-a ajutat. Chiar dacă viața de student la MIT nu este una stresantă, ritmul este unul alert, activitățile sunt numeroase, te țin în permanență ocupat, iar această deconectare m-a relaxat”, povestește David.

A traversat pentru prima dată oceanul în august anul trecut, iar după primul an de studiu de la MIT ne mărturisește că s-a acomodat repede la ritmul studențesc de acolo, și-a făcut prieteni și se descurcă cu succes la cursuri și seminarii.

„Până atunci nu lipsisem perioade mari de timp de acasă, poate maxim 10 zile, când aveam două olimpiade una după alta, sau în vacanță. Am plecat ca și cum nu s-ar întâmpla nimic, vedeam că părinții sunt mult mai emotivi, la fel și ceilalți din jurul meu, însă eu nu am vrut să mă încarc emoțional. Odată ce am ajuns, acomodarea ne-a fost facilitată de programul primei săptămâni (International Orientation Week), un program dedicat studenților internaționali, cu activități informale, de început, de acomodare și cunoaștere,”, povestește David.

„Interacțiunea cu profesorii este directă, foarte personală”

Tânărul studiază în cadrul departamentului de Fizică, științele exacte fiind preponderente în orarul său. Totodată, subliniază că Universitatea încurajează dezvoltarea polivalentă a tinerilor, prin introducerea unor cursuri obligatorii din sfera științelor umane, artă sau științe sociale.

Totodată, apreciază foarte mult relația student - profesor pe care Universitatea o cultivă permanent, o relație strânsă activă și consecventă, degajată, unde profesorul este în permanență disponibil, prompt. „Interacțiunea cu profesorii este directă, foarte personală, prietenoasă aș zice, reușesc să dedice timp fiecărui student. Se încurajează discuțiile, întrebările, întâlnirile 1 la 1. Am luat și prânzul cu unii profesori, gest care mi s-a părut deosebit. Dumnealor țin și acele Office Hours, întâlniri individuale, unde poți merge să adresezi orice întrebare, la care inițial nu am avut curaj să merg, dar pe care ulterior le-am frecventat. De asemenea, mai sunt și alte servicii de suport pentru studenți”, spune David.

Programul unei zile

„De regulă, diminețile le încep fie cu puțin studiu individual, fie am cursuri. În a doua parte a zilei urmează cursurile mai interactive, din sfera umanistă, seminarii sau Office Hours. Termin în jur de 4 – 5, însă în tot acest program sunt foarte multe pauze, practic sunt maxim 5 ore, zilnic, timp în care am efectiv un profesor în față. Pentru finalul zilei putem alege din foarte multe evenimente pe care asociații, grupuri de studenți sau universitatea le organizează - discuții, vizionări de filme, întâlniri cu oameni remarcabili în domeniul lor, seri de pictură, de jocuri video, evenimente sportive, etc. Știam că deschiderea extracurriculară în State e mare, dar m-a surprins foarte mult varietatea și frecvența acestor evenimente. Ai permanent cu ce să-ți ocupi timpul, observ că studenții nu sunt îndreptați doar către studiu, ci și spre activități foarte diferite”, povestește David Turturean.

De altfel, în cadrul Universității activează peste 200 de grupuri și asociații studențești, suceveanul alăturându-se unui grup de studenți internaționali cu care mărturisește că a rezonat foarte bine și alături de care a participat la multe activități.

„De exemplu, în fiecare săptămână organizăm câte o cină internațională (Internațional Dinner). A fost și rândul meu și am pregătit cina, împreună cu un coleg din Bacău. Le-am făcut sarmale, ardei umpluți, mămăligă cu brânză și smântână, am pus muzică românească, am gătit pentru peste 30 de persoane, am invitat și colegi români de la Harvard”.

Tânărul olimpic a primit o bursă completă

Un avantaj al vieții studențești de la MIT pe care David îl evidențiază este faptul că toate activitățile și facilitățile de care are nevoie sunt concentrate în campus, un plus important mai ales în perioadele în care volumul de muncă este unul mare.

David are la MIT o bursă completă de studii, costurile pentru un an la universitatea americană (cazare, masă, activități, materiale didactice) cifrându-se la circa 80.000 de dolari.

De asemenea, tânărul ia parte la un proiect de cercetare teoretică pentru care este plătit și la care a lucrat o bună parte din vacanța de vară.

„Sunt recunoscător că sunt aici, MIT îți poate deschide foarte multe drumuri pe viitor. Sunt printre oameni pe care-i apreciez foarte mult, probabil că trec prin campus destul de des profesori, personalități, laureați Nobel”, a conchis David.