„Lume, lume... hai la târg !”

Unul dintre elementele de atracție ale târgului de meșteri populari de la Muzeul Satului Bucovinean a fost, și la ediția din acest an, chef Cătălin Scărlătescu, una dintre cei mai îndrăgite vedete TV ale emisiunilor cu tematică culinară din România.

Oamenii au stat la coadă să apară cu el în poze, să îi vorbească, dar și să îi guste mâncarea.

Prezent împreună cu echipa sa și o bucătărie mobilă, cu fel de fel de plite și grătare, pe care au fost pregătite bucate delicioase, chiar sub privirile doritorilor, chef Scărlătescu a mărturisit că vine cu drag la Suceava, pentru a treia oară, iar acum a adus și faimoasele sale scoici.

“Pregătim ceea ce am făcut și anul trecut, ce am gătit și acum doi ani, iar în afară de produsele tradiționale venim și cu scoici.

Bontea a zis că eu sunt sfântul scoicilor, eu am adus scoicile aici, trebuie să le gătim! Vom avea și niște ciolane spectaculoase și tocană de fructe de mare, treceți pe la plite și vedeți ce se face!”, a fost invitația transmisă de Cătălin Scărlătescu chiar din prima zi a evenimentului.

Popularul masterchef a precizat că se află aici ca urmare a invitației făcute de directorul Muzeului Bucovinei: “Emil Ursu m-a chemat să gătesc. Unde sunt moldoveni e nevoie de mâncare! Eu nu sunt moldovean, dar vreau să le fac eu, cel puțin o dată pe an, de mâncare. Facem ce am făcut și anii trecuți. Deja suntem la a treia ediție. Dacă două au fost de bun augur, cu niște preparate inventate de noi pe aici, pe meleagurile acestea, de ce să nu le facem și anul acesta... Dar avem un alt fel de kebab, o altfel de tocană de fructe de mare și midii prăjite. Eu am inventat un festival al scoicilor. În 1997 eu adunam scoici de pe dig și lumea mă întreba <Ce faceți?>. Și le spuneam că le mâncăm, iar respectivii spuneau - <Săracii de ei...> Dar să știți că de atunci și până acum scoica a ajuns la mare căutare. Așa că trebuie cel puțin o dată pe an să vină și la Suceava”.

Sprijin pentru producătorii locali

O abordare interesantă a dovedit-o Cătălin Scărlătescu în privința ingredientelor din mâncarea gătită zilele acestea în cantități destul de mari, ținând cont de fluxul de vizitatori de la târg, de mii de oameni zilnic.

„Chiar dacă am venit cu roșiile de la mare, restul - cartofi, ceapă, ardei, pătrunjel și chiar busuioc sunt procurate de aici, local. Pentru că aveți și voi o grămadă de producători locali, care și ei trebuie să trăiască”, a explicat chef Scărlătescu.

Vedeta TV s-a arătat fascinată de gastronomia bucovineană: „Voi sunteți foarte aproape de ucraineni. Aici sunt niște influențe foarte, foarte spectaculoase. Sfecla e la mare căutare în zona asta. Mâncarea e foarte gustoasă. Am gătit aici. Am niște prieteni foarte buni la Câmpulung Moldovenesc. Acolo era o bunică ce m-a învățat să fac zeama de sfeclă cu cartofi. Iar eu am apreciat-o maxim și chiar le-am spus celor de acolo că ar fi nemaipomenit de bine să o bage în meniul restaurantului. Ăștia nu înțeleg. Oamenii vin în Bucovina să mai mănânce și ceea ce se gătește aici. Nu am venit în Bucovina să mănânc spaghete carbonara și pizza. M-am săturat de astea!”

Leușteanul special din borșul de sfeclă

Cătălin Scărlătescu a povestit chiar un episod special din aventurile sale gastronomice în Bucovina, de când a venit să învețe: “Eu, acum vreo 6-7 ani, m-am trezit că nu știu prea multe despre bucătăria tradițională românească. Și am făcut un tur, am găsit 100 și ceva de oameni și am ajuns și aici, să gătesc în vârful muntelui. Cu oameni care gătesc cu ingrediente simple. Nu de la supermarket, ci din fundul curții. O mamaie, îmi aduc aminte - chiar aia a fost cea mai dulce treabă, în borșul care era roșu de la sfeclă, băga leuștean. Și i-a spus nepoatei să se ducă în fundul curții și să aducă niște leuștean.

<Dar spală-l, că s-au pișat pisicile pe el!> Aia a fost spectaculos. Oamenii gătesc cu chestii din grădină. Se mai poartă încă”.

Chef Cătălin Scărlătescu a fost prezent la Suceava, de vineri până duminică inclusiv, când a fost ultima zi a evenimentului „Lume, lume... hai la târg !”, pe platoul Cetății de Scaun, în incinta Muzeului Satului Bucovinean.

Cei care nu l-au văzut acum au ocazia să o facă în mai puțin de două săptămâni, când va reveni, la Festivalul de Artă Medievală.