Luni, 1 August 2022 (12:51:30)

Doi tineri însurăței au plecat la drum cum nu se poate mai rău. Banii pe care i-au strâns la nuntă au fost furați în mai puțin de 24 de ore. S-a întâmplat într-un bloc din cartierul sucevean Zamca, iar suma cu care hoții au plecat este de 17.800 de euro (lei, lire sterline și euro). Nunta a avut loc în seara zilei de vineri, iar banii care s-au adunat la petrecere au fost păstrați în apartamentul de la etajul unu al unui imobil construit recent. ”Furtul a avut loc sâmbătă, între orele 15.00-21.45, cât am lipsit de acasă. Hoțul a folosit o scară, cu ajutorul căreia a urcat, a deschis geamul de la bucătărie și a intrat în casă. A căutat peste tot și a luat toții banii pe care i-am strâns la nuntă. Eu bănui că este vorba de concubinul unei vecine, de la un etaj superior, iar la Poliție, acolo unde am depus plângere, ne-au spus că persoana respectivă este cunoscută și că a mai creat probleme de ordin penal”, a povestit mirele. Bărbatul a mai spus că nici măcar nu și-a plătit toate datoriile și cheltuielile realizate pentru organizarea petrecerii de la restaurant. ”Mai aveam de plătit prăjiturile, chiria la sală, dar și niște datorii, adică vreo 4.000-5.000 de euro. Soția este pur și simplu îngrozită de tot ceea ce s-a întâmplat. Oricum, cel care a acționat știa exact ce face. Camerele de supraveghere existente la bloc au fost orientate pentru a nu surprinde cum a intrat în casă. Bine, am înțeles că nici nu funcționau. Sper totuși ca polițiștii să dea de urma hoțului, mai ales că le-am indicat și cine este suspectul”, a mai spus mirele păgubit.