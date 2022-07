Condamnat de judecători

Un bărbat care a turnat în jur de 15 litri de ulei ars în fântâna unei vecine, prin această acțiune apa devenind dăunătoare și punând în pericol sănătatea oamenilor și a animalelor, și-a aflat pedeapsa finală, stabilită de Curtea de Apel Suceava. Judecătorii de la instanța de apel au admis apelul declarat de procurorii de la Rădăuți și i-au mărit pedeapsa inculpatului.

Ioan Popescu a fost condamnat la 1 an de închisoare, pentru comiterea infracțiunii de ”infectarea apei”, pedeapsa fiind suspendată sub supraveghere, pe un termen de 2 ani. În cei 2 ani, inculpatul are impuse mai multe interdicții și obligații, printre care și obligația de a presta 60 de zile de muncă neremunerată, în folosul comunității.

Cazul este din vara anului 2017 și s-a consumat în satul Nicani, comuna Zamostea, fiind detaliat în exclusivitate de Monitorul de Suceava. La vremea respectivă, pe 25 iulie 2017, polițiștii au fost sesizați cu privire la ”otrăvirea” unei fântâni din sat.

Din cercetări a rezultat că fântâna contaminată este situată între două imobile, respectiv proprietatea inculpatului și a persoanei vătămate. Între cele două familii exista un conflict mai vechi, din anul 2014, tensiunile vizând inclusiv limitele celor două terenuri învecinate și amplasamentul fântânii situate între imobilele în cauză.

Inițial, scandalul din acea zi a izbucnit între cele două femei din familiile care nu se înțeleg.

Ioan Popescu, bărbatul care a ajuns inculpat în dosar, și-a ieșit din fire și a luat o decizie la nervi.

Din cercetările coordonate de Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți rezultă că inculpatul s-a deplasat într-o anexă a locuinței sale, de unde a luat o găleată de plastic, cu capacitatea de 15 litri, plină cu ulei ars, al cărei conținut l-a vărsat în fântână, pentru a o aduce în stare de neîntrebuințare.

Procurorii au constatat că prin degajarea în sursa de apă a unei substanțe ce conținea reziduuri petroliere, sursa de apă a fost poluată, apa devenind astfel dăunătoare sănătății oamenilor și animalelor.

Procurorii au încadrat fapta la infracțiunea de infectarea apei, prevăzută de articolul 356 Cod Penal.

Conform Codului Penal, ”Infectarea prin orice mijloace a surselor sau rețelelor de apă, dacă apa devine dăunătoare sănătății oamenilor, animalelor sau plantelor, se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani”.

Infracțiunea există în Codul Penal, însă, în practică, această încadrare s-a făcut foarte rar.

Inițial, la Judecătoria Rădăuți, inculpatul primise tot 1 an de închisoare, dar cu amânarea aplicării pedepsei, o pedeapsă mai ușoară decât cea stabilită de Curtea de Apel.