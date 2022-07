Competiție

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava a găzduit, în perioada 9-12 iulie, Olimpiada Națională de Creativitate Științifică, o ediție organizată de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava și în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Societatea Științifică Cygnus.

În cadrul competiției din acest an au fost înscrise 29 de proiecte, grupate pe două categorii de vârstă, gimnaziu și liceu, și patru domenii: științe fundamentale, științe aplicate, robotică și tehnologia informației. Lucrările au fost evaluate și jurizate de o comisie centrală a olimpiadei formată din cadre didactice universitare, cercetători, profesori și specialiști din domeniile vizate.

Festivitatea de premiere a avut loc marți, 12 iulie, când au fost acordate premii pentru 6 categorii de proiecte. La secțiunea Robotică – seniori, Premiul I In memoriam Henri Coandă a fost câștigat de Călin Petru Gavriliu și George Marian Spulber, de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, cu proiectul FDP Drone, profesor coordonator fiind Anca Întuneric. La secțiunea Științe Aplicate – seniori, Premiul I In memoriam Ana Aslan a fost câștigat de Mihai Alexandru Hulubeac și Antonie Rareș Grigoraș de la Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, cu proiectul Dispozitiv protetic de replicare a pășirii naturale cu ajutorul rețelelor neuronale, profesor coordonator Anca Greculeac. La secțiunea Științe Fundamentale – seniori, Premiul I In memoriam Nicolae Paulescu a fost câștigat de Mirela Elena Comșa, David Ionuț Botezat, de la Centrul Județean de Excelență Suceava și Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, cu proiectul Covid 19. Complicațiile combinării unor medicamente cu Dexametazona, profesor coordonator Cristina Amalia Dumitraș. La secțiunea Tehnologia informației – seniori, Premiul I In memoriam Ștefan Odobreja a fost câștigat de Sofia Măgirescu, Alexandra Floarea și Iustin Râznic de la Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, cu proiectul MegaWiew, profesor coordonator Anca Întuneric.

Premiile secțiunii Juniori au fost acordate după cum urmează, la secțiunea Robotică, Premiul I In memoriam Aurel Vlaicu a fost câștigat de Robert Mereuță de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, cu proiectul Braț robotic, profesor coordonator Ana Carmen Chirițescu, iar la secțiunea Științe fundamentale, Premiul I In memoriam Emil Palade a fost câștigat de Mihnea Sandu și Andrei Hurdubaia de la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu” Vaslui, cu proiectul Zborul, profesor coordonator Dyana Cruceanu.

Au fost acordate și premii speciale ale unor universități din Cluj-Napoca, Sibiu și Iași, precum și din partea Forumului Inventatorilor Români, alături de premii care constau în participarea gratuită la Școala de Vară de Științe și Tehnologie de la Măgurele, organizată de institutele de cercetare de pe platforma Măgurele, sub egida proiectului ReCoNnect.

Primele două cele mai bune lucrări participante la această ediție a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică au fost propuse pentru participare la EUCYS, o manifestare organizată de Uniunea Europeană și dedicată elevilor care fac performanță în domeniul științei. Este vorba despre Dispozitiv protetic de replicare a pășirii naturale cu ajutorul rețelelor neuronale, un proiect dedicat persoanelor cu probleme de handicap motor, și MegaWiew, un proiect software și hardware dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere.

Președintele Comisiei Centrale de Jurizare, prorectorul USV, prof. univ. dr. Mihai Dimian, a ținut să precizeze la ceremonia de decernare a premiilor: „Rezultatele ediției din acest an au arătat că există instituții școlare în România care, chiar în condiții de pandemie, au reușit să facă performanță în cadrul unor activități nonformale, punând în valoare potențialul creativ științific al elevilor. Îi felicităm pentru efortul făcut, pentru rezultatele obținute și îi asigurăm că Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava continuă să sprijine astfel de inițiative din școlile românești”.

Sponsorii acestei ediții a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifică au fost Aqua Carpatica, Dorna, Endava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Câmpulung Moldovenesc și Liceul cu Program Sportiv Suceava.