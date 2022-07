Caritate

Copiii suceveni și cei care se află în aceste zile în vacanță în județul Suceava sunt invitați să participe sâmbătă, 9 iulie, la un târg caritabil de jucării, în folosul copiilor care au nevoie de tratamente medicale. Acțiunea este organizată de Fundația Umanitară Nord 2001 Sânge pentru România, în parteneriat cu Iulius Mall Suceava și începe de la ora 9.30, pe esplanada Iulius Mall, lângă fântâna arteziană.

Reprezentanta fundației, Gabriela Șerban, a declarat că voluntarii Any Irina, Ruxandra Oana Mihalachi și Ciprian Ghergu îi așteaptă pe copii, însoțiți de părinți sau bunici, să aducă una sau mai multe jucării pe care să le vândă personal în cadrul târgului. Cei care nu pot participa pot trimite jucăriile, iar acestea vor fi comercializate de către copiii voluntari. Lucrurile trebuie să fie în stare foarte bună și vor fi vândute cu 5 sau 10 lei. „Banii adunați din vânzări merg la copiii ale căror cazuri au fost susținute și prezentate de noi în săptămânile anterioare. Pentru gestul lor de susținere copiii care aduc jucării la târg vor fi recompensați cu premii constând în jocuri, rechizite sau dulciuri, oferite de fundația noastră și de Iulius Mall”, a arătat Gabriela Șerban, care a subliniat că produsele donate trebuie să aibă aspect corespunzător, în caz contrar nu pot fi primite la târg.

Printre cei trei copii care vor primi bani adunați la târg este Sebastian Pricope. În luna mai a acestui an, Sebastian, care are doar 3 ani și 7 luni, a fost diagnosticat cu leucemie acută limfoblastică. A trecut deja prin prima cură cu tratament citostatic și are șanse de vindecare completă, dacă ajunge la o clinică specializată. „Bulversați și secătuiți de lacrimi, părinții lui Sebastian îi sunt alături clipă de clipă și sunt hotărâți să lupte pentru ca fiul lor să își recapete sănătatea. Voința lor însă nu este suficientă, pentru a merge până la capăt pe acest drum anevoios au nevoie de bani. În urma estimărilor primite de la spitale din Spania și Turcia, ar fi nevoie de o sumă de aproximativ 200.000 de euro, pe care ei nu o au, însă noi toți îi putem ajuta să o adune. Cu ajutor, Sebastian poate avea șansa de a se face bine, de a-și trăi copilăria în liniște și de a se bucura de clipe minunate în viață”, a declarat Gabriela Șerban.

Cei care doresc să sprijine financiar familia Pricope mai mult decât prin vânzarea unei jucării la târgul caritabil pot dona în următoarele conturi: nume titular: Pricope-Oroian Cristina-Gabriela, cont: RO90 BRDE 340S V849 5672 3400, moneda: RON; nume titular: Pricope-Oroian Cristina-Gabriela, cont: RO86 BRDE 340S V849 5680 3400, moneda: EUR; Revolut: +40 749 150 719: revolut.me/cristiz9q5.

Pentru societățile care doresc să ajute din impozitul pe profit Fundația Sânge pentru România pune la dispoziție la cerere conturile și contract de sponsorizare pentru deducere. Fundația nu percepe nici un comision, întreaga sumă va fi virată familiei Pricope.