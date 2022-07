Sărbătorit

Pe oricine ați întreba în localitatea Dumbrăveni despre Vasile Filote, un om ajuns la etatea de 100 de ani, vă va răspunde având doar cuvinte de laudă. Locuitorii de aici au doar respect și recunoștință pentru acest om, care reprezintă de ani buni un model pentru comunitate. În preajma sărbătoririi frumoasei vârste i-am făcut o vizită, împreună cu col. (rtr) Neculai Niga, președintele Filialei Suceava a Asociației Veteranilor de Război, celui care de ani de zile lucrează activ cu asociația, fiind reprezentantul ei în Dumbrăveni.

Cu privirea lui senină, Vasile Filote ne povestește, într-un mod foarte lucid, perioadele grele prin care a trecut, de la război la foamete și apoi perioada comunistă: ”Dacă țara te chema nu stăteai la discuție, trebuia să execuți ordinul. Anii de front au fost grei, ca în fața unui inamic. Trebuia să te păzești tu, nu te putea păzi altul. Cea mai grea a fost întoarcerea de pe frontul din Germania, de unde am venit timp de 3 luni de zile pe jos. Cei care nu au prins acele vremuri socot că sunt povești, dar numai noi știm cum le-am trăit.”

Alte vremuri grele au venit apoi, umbrind anii de tinerețe ai bărbatului din Dumbrăveni: ”Anii de secetă au fost cei mai grei. Aveam vecini care mă rugau să nu arunc tărâțea de la făină și să le-o dau lor, să facă fiertură cu buruieni și să îngroașe un pic borșul. A venit apoi perioada colectivizării, iar eu nu am vrut să mă înscriu decât târziu, în al doilea an. Nici atunci nu mă înscriam, dar s-a dus nevasta și s-a înscris. Cine nu știa ce înseamnă colectivizare s-a înscris, dar eu trecusem prin Rusia și văzusem cum era. Acolo oamenii nici nu se apropiau de gireada de grâu, așa de mare le era frica de regim. Cei care nu s-au înscris au primit în loc cel mai sărăcăcios pământ, al lor fiind luat pentru lucru în gospodăria comună.”

O viață în slujba muncii și un sprijin pentru comunitatea căreia îi aparține

Vasile Filote a lucrat zeci de ani la fabrica de conserve din Burdujeni, unde a îndeplinit funcția de șef de depozit. A rezistat propunerilor de a deveni membru al Partidului Comunist Român sau de a deveni infirmator al securității. A știut de fiecare data să se eschiveze acestor solicitări, poate și din cauza serviciului greu și a răspunderii mari pe care o purta zi de zi. La 62 de ani a ieșit la pensie și de atunci a făcut agricultură în gospodăria lui și a copiilor din Dumbrăveni.

Când vine vorba despre sănătate el spune: ”Nu am fost bolnav în viață, până la covidul ăsta, la care am zăcut trei săptămâni în pat, dar Dumnezeu mi-a întins mâna și m-a salvat. A fost greu tifosul din timpul războiului, care i-a secerat pe oameni mai mult decât pe front. Eu am scăpat, nefiind atins de boala cruntă.”

Vasile Filote este astăzi reprezentantul Asociației Veteranilor de Război din Dumbrăveni, distribuie foi de drum, încasează bani și spune că respectul purtat de ceilalți și l-a creat el singur.

Neculai Niga, președintele asociației, ne-a vorbit la rându-i despre sărbătorit: ”Pentru mine personal și pentru filiala noastră a veteranilor, sărbătorirea lui Vasile Filote la o vârstă atât de frumoasă și într-o stare fizică și psihică atât de bună reprezintă o mândrie. El este un vechi colaborator al nostru, fiind președintele subfilialei din Dumbrăveni. La cei 100 de ani ai săi vine mereu pe la noi la asociație, ne vizitează, ne reprezintă cu cinste la Ziua Veteranilor de Război, a luat cuvântul la Ziua Eroilor. Este un om foarte modest, spune puțin și face foarte mult și prin felul său de a fi te îndeamnă și te determină să faci, să realizezi.”

La el în sat toată lumea a avut doar cuvinte de laudă pentru nenea Vasile și viața pe care a trăit-o acesta îi face pe oameni să aibă respect și recunoștință. Ioan Pavăl, primarul comunei ne-a spus: ”Îl cunosc de mic pe nenea Vasile, un om de o calitate excepțională, nu știu dacă în viața lui s-a certat cu cineva. Are o familie frumoasă, cu copii și nepoți, exemplu pentru întreaga comunitate. Sunt puțini oameni despre care poți spune că sunt excepționali, și asta nu doar pentru faptul că a fost veteran de război sau că împlinește 100 de ani. El este un mare om, și noi, întreaga comunitate, îl respectăm și din acest motiv îl vom sărbători pe 5 iulie, atunci când împlinește vârsta de 100 de ani. Îi vom face un tort frumos, intenționăm să-i oferim un ajutor și vom acorda diplome, așa cum se face când un om împlinește 100 de ani, o dată în viața lui. Oameni ca el ne-au adus libertate, ne-au adus drapelul acasă și dacă putem da bună dimineața în limba română, lor li se datorează. Poate că Dumnezeu le-a dat zile multe unor oameni ca el, pentru a compensa anii grei și necazurile petrecute în timpul războiului.”

Vasile Filote își amintește că în anii din urmă, de Ziua Eroilor, la monumentul din Dumbrăveni era plin de veterani de război. Astăzi, doar câteva văduve și doi veterani se mai adună să omagieze sacrificiul celor dispăruți în luptă.