Accidentul de marți seară are în prim plan inconștiența și putea avea consecințe dramatice

Vineri, 1 Iulie 2022 (09:59:45)

Polițiștii de la Biroul Rutier Suceava au continuat cercetările în cazul accidentului petrecut marți seară în centrul Sucevei, când un BMW condus haotic și cu viteză a fost scăpat de sub control și a intrat violent într-un stâlp, în dreptul fostei autogări. Din cercetări a rezultat fără dubiu că la volan s-a aflat Alexandru Strîmbu, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Suceava, care a fost pus sub acuzare pentru comiterea infracțiunilor de ”conducere fără permis” și ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.

Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, au emis, joi după-amiază, ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele inculpatului. În baza ordonanței, Alexandru Strîmbu a fost ridicat de polițiști și introdus în arestul poliției județene.

Accidentul s-a produs marți seară, în jurul orei 20.30. În imagini care surprind accidentul se vede cum șoferul vine dinspre Colegiul Ștefan cel Mare, cu viteză și accelerând. Mașina circulă aproape în zig-zag, în orice caz deplasarea nefiind una firească. Imediat după Colegiul Ștefan cel Mare, spre strada Petru Rareș, bărbatul de la volan pierde controlul iar BMW-ul se duce brusc în stânga, pe contrasens, unde se izbește violent într-un stâlp, pe care îl rupe. Șansa a făcut ca mașina scăpată de sub control să nu lovească vreun alt autoturism, sau, mai rău, un pieton.

După impact, bărbatul de la volan a coborât din mașina avariată grav și a fugit spre Piața Mare. Fuga acestuia a fost surprinsă de o cameră de supraveghere. Alexandru Strâmbu, în vârstă de 26 de ani, din municipiul Suceava, a revenit totuși după puțin timp la locul accidentului. Bărbatul care se afla la volan a fost verificat cu etilotetsul, rezultând concentrația de 0,57 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Pompierii militari care au ajuns la fața locului au constatat că în accident sunt implicați doi bărbați (șoferul și un pasager din mașină). Cei doi au refuzat să fie transportați la spital și au declarat că nu au suferit leziuni.