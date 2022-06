De la începutul războiului

Voluntarii Inspectoratului de Urgență „Bucovina” Suceava s-au mobilizat pentru a veni în sprijinul refugiaților din Ucraina încă din primele zile după ce armata Rusiei a invadat țara vecină. Zi și noapte, în ger, în ploaie, sub ninsoare sau pe vreme bună, voluntarii în uniformele roșii ale ISU-SMURD au fost mereu prezenți în Vama Siret, alături de cei ai organizațiilor umanitare non guvernamentale și de angajați ai instituțiilor cu atribuții în gestionarea crizei refugiaților. Datele furnizate de coordonatorul voluntarilor SMURD din cadrul ISU Suceava, col. Filip Ciutac, arată că, în perioada 25 februarie - 30 mai a.c., în „Top 10” sunt 14 dintre voluntari, care au efectuat fiecare între 70 și aproape 450 de ore de muncă. Ore din timpul lor, pe care acești oameni, de la firme, din alte instituții sau elevi le-au dăruit celor care aveau nevoie de sprijin.

În topul voluntarilor SMURD cu cele mai multe ore efectuate în perioada 25 februarie - 30 mai a.c. este Andreea Chelba, cu 38 de misiuni care au însumat 447 de ore în Vama Siret. Andreea are 26 de ani, este din Vicovu de Sus și când nu este în uniforma roșie face prăjituri. Este cofetar și lucrează în afacerea familiei. Răspunde „prezent” la aproape toate apelurile către voluntari, a fost în frontieră încă de la început, era acolo de 8 martie și de Paște și o veți vedea și de acum încolo, ca de altfel pe majoritatea tinerilor din acest top. „Îmi place să ajut oamenii. Când am văzut că este nevoie de noi am anunțat imediat că merg”, ne-a spus ea. Din zilele geroase din martie la frontieră a păstrat legătura cu două familii de refugiați ucraineni care au fost în tranzit prin Siret, una plecată în Italia și una în Germania. „N-am petrecut mult timp împreună, doar câteva ore, cât au așteptat să vină cineva să-i ia, dar copiii s-au legat de mine și eu de ei. Am rămas în contact”, a povestit tânăra.

Pe locul II ca număr de ore este Mălina Cocîrlă, cu 156 de ore de voluntariat, în 13 misiuni. Mălina este voluntar de 8 ani: de la vârsta de 14 ani a început să facă voluntariat la Salvaţi Copiii, iar din 2019 este voluntar la SMURD. Este studentă masterand la Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității „Ștefan cel Mare” Suceava.

La mică distanță de Mălina este Daniela Lavrenciuc, funcționar la Oficiul Județean de Cadastru. Ea are 12 misiuni, care însumează 140 de ore efectuate la Vama Siret.

Urmează Florin Bîrzu, elev la Colegiul Național de Informatică "Spiru Haret" din Suceava, cu 11 misiuni la Siret, în total 132 de ore. Mottoul lui Florin, afișat și pe pagina sa de facebook, este: „Nu întreba ce face țara pentru tine, ci întreabă-te ce faci tu pentru țară”.

Adriana Cușnir lucrează la un studio de înfrumusețare. Ea a avut la frontieră 10 misiuni, cu 120 de ore. Pe locul VI este Daniela Druță, administrator la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”. A efectuat la Siret 116 ore de voluntariat, în 10 misiuni. Este unul dintre voluntarii vechi de la SMURD, din 2017. Imediat după ea este Mihaela Lavrenciuc, mătușa Danielei Lavrenciuc, de pe locul III. Mihaela are o afacere în domeniul transporturilor, dar și-a făcut timp pentru a participa la 9 misiuni, în total 108 ore în Vama Siret.

Cu același număr de misiuni și de ore de voluntariat la frontieră sunt Paula Rotariu, elevă la Școala Postliceală de Asistente Medicale, și Ioan Vodă, elev la Colegiul Național „Mihai Eminescu”. Sunt urmați de Simona Rădășanu, manager la o firmă, care face voluntariat la SMURD din 2018, cu 8 misiuni și 96 de ore efectuate la Vama Siret; Abel Bulubenchi, elev la Liceul Natanael, cu 8 misiuni și 92 de ore, și Laura Brînzac, asistent medical la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu 7 misiuni și 80 de ore efectuate. În acest „top 10” se mai află Miruna Calistru, asistentă medicală la Spitalul de Urgență din Suceava, și Tudor Spirescu, elev la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, cu câte 6 misiuni la Siret, care însumează 72 de ore.

În total, cei 14 voluntari din „top 10” au efectuat în mai puțin de 100 de zile 1.847 de ore de voluntariat. Fără nici o altă răsplată decât mulțumirea că au făcut bine, că au ajutat.