Neverosimilă corecția suferită de echipa națională! Ne-am întors în era acelui 0-3 cu Lituania, pe vremea lui domnul Piți, că tot s-au găsit unii să-l laude. Dacă am ajuns să reevaluăm trecutul în așa hal, înseamnă că acum suntem sub nivelul mării. Nicio scuză din cele clasice nu funcționează. Naționala Muntenegru este clasată mult sub a noastră. Am avut absenți? Păi ei au avut și mai mulți, și mai buni! Ne-a furat arbitrul? E adevărat că n-a funcționat VAR-ul, dar nu e clar din vina cui, însă cei cu vedere în spațiu pot aprecia că a fost într-adevăr ofsaid la golul lui Pușcaș, iar hențul de la șutul lui Ștefănescu a fost ”la jumate”, adică nimic nu garanta că arbitrul și-ar fi schimbat decizia dacă vedea reluarea. În plus, a fost 0-3, tot ne mai trebuia ceva dacă toate fazele litigioase ar fi fost date în favoarea noastră. Apropo de Ștefănescu, l-am văzut rezolvând finala Cupei României, eram chiar la peluza unde a avut cele două execuții, dar la ambele a venit din banda stângă. În schimb, cu Muntenegru a jucat pe dreapta, iar aici am ajuns la partea de vină a lui Iordănescu Eduard. Sau halca de vină, ca să fie mai realist. Indiscutabil, pălăria a fost prea mare, demisia se impune. Dacă omul nu se simte, atunci demiterea. Dar cine să-l demită, ce legitimitate au ăștia din federație? De exemplu, Stoichiță. Sau fostul moralist Vochin, de prea mult timp amuțit. Ăștia sunt leit oameni politici, nu veți vedea demisii la ei! Stoichiță e un mediocru cocoțat în funcție, niciodată responsabil de ceva, iar Vochin e ăla care a schimbat taberele, mituit cu un post bine plătit. Peste toți, Burleanu și camarila lui. Omul a profitat din plin de hibele sistemului și a creat ceva monstruos: lipsă de concurență, dublată de unanimitate! Urmează schimbarea statutului, astfel încât să adauge mandate până la adânci bătrâneți. Cam ca Putin, care s-a asigurat până la vreo 90 de ani, doar că noi nu atacăm și nu batem pe nimeni. Scuze dacă am forțat comparația, dar modelul de lucru al șefimii de la FRF (și LPF funcționează după același model) este bucățică ruptă din manualul dictatorului. Rămâne întrebarea din titlu.